Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP

Перспектива того, що роздроблена опозиція Ірану очолить країну, є малоймовірною

У секретному звіті Ради національної розвідки зазначається, що навіть масштабний напад на Іран з боку США навряд чи призведе до повалення міцно укоріненого військового та духовного істеблішменту Ісламської республіки. Про це пише The Washington Post, передає «Главком».

Висновки, підтверджені виданню трьома особами, ознайомленими із вмістом звіту, викликають сумніви щодо оголошеного президентом Дональдом Трампом плану «очистити» керівну структуру Ірану і встановити лідера на свій вибір.

У звіті, який був завершений приблизно за тиждень до того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну, були описані сценарії послідовності подій, що виникли в результаті або вузько спрямованої кампанії проти іранських лідерів, або ширшого нападу на керівництво та урядові інституції країни, повідомили особи, ознайомлені з висновками звіту. В обох випадках розвідка дійшла висновку, що іранське духовенство та військове керівництво відреагують на вбивство верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, дотримуючись протоколів, розроблених для збереження безперервності влади, повідомили ці особи.

Перспектива того, що роздроблена опозиція Ірану очолить країну, була описана як «малоймовірна», повідомили співрозмовники.

У звіті, однак, не розглядалися інші можливі сценарії розвитку подій в Ірані, зокрема відправлення американських сухопутних військ до країни або озброєння етнічних курдів для підбурювання повстання.

Процес передачі влади в Ірані, який передбачався в доповіді, нині відбувається, але під тиском масштабної кампанії бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Заміна верховного лідера здійснюється потужним духовним органом Ірану, Асамблеєю експертів. Але члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та інші представники силових структур країни також відіграють впливову роль.

Нинішні та колишні американські чиновники заявляють, що, принаймні на даний момент, вони не бачать ознак масового народного повстання в Ірані або значних розбіжностей всередині уряду чи сил безпеки, які могли б призвести до встановлення нового режиму. Під час січневих демонстрацій, спричинених жахливим економічним становищем країни, іранські сили безпеки вбили тисячі протестувальників.

Експерти вважають, що, оскільки влада в Ірані все ще перебуває в руках духовенства та військових, можливості Трампа впливати на політичні процеси є обмеженими.

«В Ірані немає іншої сили, яка могла б протистояти решті влади, що залишилася у режиму, – сказала Сюзанна Мелоні, дослідниця Ірану та віцепрезидентка Інституту Брукінгса. – Навіть якщо вони не в змозі дуже ефективно проявити цю владу проти своїх сусідів, вони, безумовно, можуть домінувати всередині країни».

Нагадаємо, Близький Схід продовжує занурюватися у масштабну безпекову кризу. Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни.

Крім того, вранці 7 березня стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів.

Також президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації.