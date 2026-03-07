Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
фото: Getty Images

Перспектива того, що роздроблена опозиція Ірану очолить країну, є малоймовірною

У секретному звіті Ради національної розвідки зазначається, що навіть масштабний напад на Іран з боку США навряд чи призведе до повалення міцно укоріненого військового та духовного істеблішменту Ісламської республіки. Про це пише The Washington Post, передає «Главком».

Висновки, підтверджені виданню трьома особами, ознайомленими із вмістом звіту, викликають сумніви щодо оголошеного президентом Дональдом Трампом плану «очистити» керівну структуру Ірану і встановити лідера на свій вибір.

У звіті, який був завершений приблизно за тиждень до того, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну, були описані сценарії послідовності подій, що виникли в результаті або вузько спрямованої кампанії проти іранських лідерів, або ширшого нападу на керівництво та урядові інституції країни, повідомили особи, ознайомлені з висновками звіту. В обох випадках розвідка дійшла висновку, що іранське духовенство та військове керівництво відреагують на вбивство верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, дотримуючись протоколів, розроблених для збереження безперервності влади, повідомили ці особи.

Перспектива того, що роздроблена опозиція Ірану очолить країну, була описана як «малоймовірна», повідомили співрозмовники.

У звіті, однак, не розглядалися інші можливі сценарії розвитку подій в Ірані, зокрема відправлення американських сухопутних військ до країни або озброєння етнічних курдів для підбурювання повстання.

Процес передачі влади в Ірані, який передбачався в доповіді, нині відбувається, але під тиском масштабної кампанії бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Заміна верховного лідера здійснюється потужним духовним органом Ірану, Асамблеєю експертів. Але члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та інші представники силових структур країни також відіграють впливову роль.

Нинішні та колишні американські чиновники заявляють, що, принаймні на даний момент, вони не бачать ознак масового народного повстання в Ірані або значних розбіжностей всередині уряду чи сил безпеки, які могли б призвести до встановлення нового режиму. Під час січневих демонстрацій, спричинених жахливим економічним становищем країни, іранські сили безпеки вбили тисячі протестувальників.

Експерти вважають, що, оскільки влада в Ірані все ще перебуває в руках духовенства та військових, можливості Трампа впливати на політичні процеси є обмеженими.

«В Ірані немає іншої сили, яка могла б протистояти решті влади, що залишилася у режиму, – сказала Сюзанна Мелоні, дослідниця Ірану та віцепрезидентка Інституту Брукінгса. – Навіть якщо вони не в змозі дуже ефективно проявити цю владу проти своїх сусідів, вони, безумовно, можуть домінувати всередині країни».

Нагадаємо, Близький Схід продовжує занурюватися у масштабну безпекову кризу. Президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни.

Крім того, вранці 7 березня стало відомо про повітряну атаку на міжнародний аеропорт у Дубаї (ОАЕ). За попередніми даними, удар був здійснений з території Ірану за допомогою групи ударних безпілотних літальних апаратів. 

Також президент Ірану Масуд Пезешкіан у суботу, 7 березня, виступив із резонансною заявою на тлі ескалації на Близькому Сході. В ефірі державного телебачення він перепросив у арабських держав Перської затоки за нещодавні удари та окреслив умови для деескалації. 

Читайте також:

Теги: розвідка США Іран війна напад опозиція озброєння влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
28 лютого, 07:43
Велика родина президента США Дональда Трампа
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
18 лютого, 14:57
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві
19 лютого, 00:23
Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію проєктів у енергетичній сфері
Президенти України та Азербайджану обговорили реалізацію енергетичних проектів
14 лютого, 18:03
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
20 лютого, 10:58
Гілі: Ми посилили оборону Великої Британії в регіоні
Британія заявляє, що США мають створити правову основу для ударів по Ірану
1 березня, 13:12
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
1 березня, 03:26
Дейнеку призначили посаду начальника Луганського прикордонного загону
Колишній очільник Держприкордонслужби мобілізувався і отримав нову посаду
3 березня, 20:11
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 723 танки
Втрати ворога станом на 4 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
4 березня, 06:43

Соціум

Внаслідок ударів по Ірану загинули щонайменше 1172 мирних жителів
Внаслідок ударів по Ірану загинули щонайменше 1172 мирних жителів
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву
ОАЕ у стані війни: президент зробив офіційну заяву
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
Чому війна на Близькому Сході може бути вигідною для України: президент Фінляндії назвав неочікувану причину
У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку
У Підмосков’ї 16-річний підліток влаштував вибух у відділенні банку
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи
Британський полковник назвав умову, за якої Путін може розпочати війну проти Європи

Новини

«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Сьогодні, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua