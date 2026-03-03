Головна Світ Політика
search button user button menu button

США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Державний секретар Марко Рубіо закликає американців негайно виїхати з деяких країн

Державний департамент США закликав американців якомога швидше залишити країни Близького Сходу через серйозні ризики для безпеки. Про це йдеться у дописі помічниці держсекретаря Мори Намдар у соцмережі Х, передає «Главком».

«Державний секретар Марко Рубіо закликає американців негайно виїздити з перелічених нижче країн, використовуючи доступний комерційний транспорт, через серйозні ризики для безпеки», – наголосила Намдар.

США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу фото 1

Серед країн, які американцям рекомендують невідкладно залишити:

  • Бахрейн,
  • Єгипет,
  • Іран,
  • Ірак,
  • Ізраїль,
  • Західний берег та Сектор Гази,
  • Йорданія,
  • Кувейт,
  • Ліван,
  • Оман,
  • Катар,
  • Саудівська Аравія,
  • Сирія,
  • Об’єднані Арабські Емірати,
  • Ємен.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.

Читайте також:

Теги: США війна Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльська армія оголосила надзвичайний стан
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю
28 лютого, 09:21
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обідає у Великому залі народних зборів у Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
27 лютого, 13:15
Мін’юст США висунув обвинувачення екс-пілоту за роботу з ВПС Китаю
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм
27 лютого, 04:00
У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським»
Тарифний хаос Трампа та український інтерес
23 лютого, 19:19
Трамп і Стармер поговорили про результати перемовин Україна-США-РФ
Стармер і Трамп обговорили перебіг переговорів у Женеві
18 лютого, 15:22
Відставка Маклафлін відбувається в момент, коли діяльність DHS перебуває під пильною увагою через наслідки вбивства та дискусії навколо жорсткої імміграційної політики
Прихильниця імміграційної політики Трампа йде з посади після вбивста цивільних у Міннесоті
18 лютого, 01:29
У Женеві виникла суперечка щодо темпів завершення війни
The Economist: на переговорах у Женеві виник розкол в українській команді
17 лютого, 16:58
Встановлення інсталяції було присвячене Дню Державної спеціальної служби транспорту Міноборони
У центрі Києва з’явилася унікальна інсталяція з антидронової сітки (фото)
5 лютого, 13:24
Київський Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів
Київський Безпековий Форум проведе спеціальну сесію за участю генерала Петреуса та дипломатів
4 лютого, 12:50

Політика

Греція викрила шпигуна біля військової бази США
Греція викрила шпигуна біля військової бази США
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
Меланія Трамп вперше очолила засідання Радбезу ООН
Меланія Трамп вперше очолила засідання Радбезу ООН
Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф
Іран похизувався на переговорах, що може створити 11 ядерних бомб – Віткофф
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч
Вибухи на Близькому Сході, заяви США про війну з Іраном: головне за ніч

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua