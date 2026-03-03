США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
Державний секретар Марко Рубіо закликає американців негайно виїхати з деяких країн
Державний департамент США закликав американців якомога швидше залишити країни Близького Сходу через серйозні ризики для безпеки. Про це йдеться у дописі помічниці держсекретаря Мори Намдар у соцмережі Х, передає «Главком».
«Державний секретар Марко Рубіо закликає американців негайно виїздити з перелічених нижче країн, використовуючи доступний комерційний транспорт, через серйозні ризики для безпеки», – наголосила Намдар.
Серед країн, які американцям рекомендують невідкладно залишити:
- Бахрейн,
- Єгипет,
- Іран,
- Ірак,
- Ізраїль,
- Західний берег та Сектор Гази,
- Йорданія,
- Кувейт,
- Ліван,
- Оман,
- Катар,
- Саудівська Аравія,
- Сирія,
- Об’єднані Арабські Емірати,
- Ємен.
Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.
Нагадаємо, посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.
