США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу

Державний секретар Марко Рубіо закликає американців негайно виїхати з деяких країн

Державний департамент США закликав американців якомога швидше залишити країни Близького Сходу через серйозні ризики для безпеки. Про це йдеться у дописі помічниці держсекретаря Мори Намдар у соцмережі Х, передає «Главком».

«Державний секретар Марко Рубіо закликає американців негайно виїздити з перелічених нижче країн, використовуючи доступний комерційний транспорт, через серйозні ризики для безпеки», – наголосила Намдар.

Серед країн, які американцям рекомендують невідкладно залишити:

Бахрейн,

Єгипет,

Іран,

Ірак,

Ізраїль,

Західний берег та Сектор Гази,

Йорданія,

Кувейт,

Ліван,

Оман,

Катар,

Саудівська Аравія,

Сирія,

Об’єднані Арабські Емірати,

Ємен.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, посольство США в Саудівській Аравії було атаковане двома іранськими безпілотниками. Міністерство оборони Саудівської Аравії підтвердило напад, заявивши, що він спричинив незначні матеріальні збитки.