Трамп заявив, що Іран сильно хоче укласти угоду, але боїться про це сказати

Дональд Трамп зазначив, що Іран боїться говорити про це, бо думають, що їх уб'ють їхні ж власні люди

Президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.

Білий дім підтвердив, що дипломатичний процес триває і не зайшов у глухий кут, попри те, що Іран поки не прийняв запропонований США план із 15 пунктів щодо завершення конфлікту. Наразі адміністрація Трампа працює над організацією офіційної зустрічі в Пакистані, де сторони зможуть обговорити умови виходу з війни. Джерела в адміністрації зазначають, що попри відсутність миттєвої згоди, канали комунікації залишаються робочими.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Арагчі підтвердив, що останнім часом через посередництво дружніх держав від США надійшло кілька звернень. Проте він зауважив, що цей процес є лише обміном повідомленнями для висловлення позицій чи попереджень, а не повноцінними переговорами.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують.