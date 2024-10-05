Навіщо Путін іде війною на регіональних олігархів

Місцевим елітам РФ у найближчі роки відводиться роль «цапа-відбувайла»

Єдиний день голосування у РФ виявив створену Путіним проблему для приходу регіональних еліт до влади на федеральному рівні. Йдеться про зміни до закону про Держстайну прийнятих на початку 2024 року та порядку виїзду за кордон осіб, які мають допуски, затвердженого президентом Росії у червні 2024 року. Члени урядів Суб'єктів Федерації, Сенатори мають обмеження на виїзд і перебувають у цьому питанні під контролем ФСБ. За наявності рахунків у зарубіжних банках такі особи ризикують зіткнутися з повною забороною та великими проблемами вдома.

На перший погляд, логічні зміни, що диктують обставини війни в Україні. Насправді ситуація дещо інша, враховуючи специфіку Російської Федерації. Точніше формально федеративний статус держави та її великі розміри. Нижче спробую докладно пояснити ситуацію.

Передісторія чи якою була система на початок 2024 року

У Росії традиційно були сильні регіональні еліти. Більше того, на рубежі 2004-05 років саме представники регіональних кланів були ключовою проблемою Путіна щодо збереження та посилення власної влади. Для їх нейтралізації було проведено кілька етапів реформи законодавства з переформатуванням Ради Федерації, створенням Держради, скасуванням виборів губернаторів, потім їх поверненням. Докладно про це можна почитати у тематичному розділі доповіді «Вежі Кремля: хто ділитиме спадщину Путіна», яку ми презентували у 2023 році.

У результаті до 2022 року Кремль підставив під контроль керівництво всіх регіонів. Точніше, не так – у всіх регіонах при владі залишилися лише ті, хто безпосередньо «призначений» Путіним. А більшість із губернаторів взагалі були «парашутистами» – людьми, які до призначення (як в.о. до виборів) жодного дня не жили на території, якою відправлені керувати. Губернатори пропонували «своїх» сенаторів. Таким чином, регіональні еліти могли бути представлені в Раді Федерації квотою менше 40%. Ще 40 – це згадані кандидатури, які запропонував умовний «парашутист». Інші місця займали довічні та інші сенатори, які призначалися безпосередньо Путіним.

Змінився і характер перерозподілу бюджетних коштів із центру до регіонів. Кошти національних проектів (а згодом і регіональних програм, що фінансуються з центру) виділялися під відповідальність не місцевого уряду (призначуваного Законодавчими Зборами), а особисто губернатора.

Місцеві еліти були відсічені від ухвалення рішень на федеральному рівні. Впливати вони могли намагатися, але лише через «чолобитні» новому цареві. Нав'язати свою ініціативу центру неможливо.

Проте місцеві клани залишалися здебільшого у регіональних законодавчих зборах. І, рахунок прийняття місцевих законів і постанов, могли хоча забезпечити комфортні умови свого існування, частково захищаючись від зайвих, наприклад, фінансових апетитів федерального центру. Причому для більшої ефективності та власної безпеки місцеві клани не вкладалися у створення власних політичних проектів (це безглуздо без перспективи виходу на федеральний рівень), а вливались до складу парламентських партій. Насамперед Єдиної Росії, що давало і дає єдиноросам додатковий фінансовий ресурс, адже лідерами місцевих кланів, як правило, є місцеві олігархи.

Що змінюється і до чого це веде

Зміни до закону про державний та новий порядок виїзду за кордон створює умови, за яких місцевим олігархам не те що не вигідно, а просто небезпечно брати участь навіть у регіональній політиці:

більш-менш велика компанія рано чи пізно виходить на зовнішні ринки. Що вимагає поїздок керівника за кордон навіть у справах бізнесу;

компанія, орієнтована зовнішні ринки рано чи пізно обзаводиться філіями (і рахунками) там;

система паралельного імпорту, що розвивається у Росії і натомість санкцій, вимагає створення фірм-прокладок за іншими юрисдикціях. Логічно, що власник бізнесу в РФ, який створює такі структури, є їх кінцевим бенефіціарієм.

Але новий закон і нові правила якраз створюють проблеми для тих, хто має рахунки, компанії за кордоном або за родом діяльності (та й не тільки – адже мова про будь-який виїзд, навіть на відпочинок) повинен часто виїжджати за межі Росії. Таким чином, для місцевих олігархів стає простіше і безпечніше не намагатися йти в політику, щоб не потрапити під обмеження, введені законом про держтаємницю. Це означає, що вони відмовлятимуться від перспектив бути обраним до Ради Федерації від свого регіону. Вони уникатимуть перспектив та можливостей увійти до уряду Суб'єкта Федерації. А частина «сенаторів», які були обрані раніше, спробують відмовитися від своїх повноважень заради порятунку власного бізнесу та своєї власної безпеки.

В результаті перерахованого вище, місцеві клани ще більше організовують свою участь у політиці на регіональному та федеральному рівні. Олігархи спробують зберегти вплив через просування своїх «ставлеників». Але на місцевому рівні це ще може спрацювати, але на рівні Ради Федерації, де «сенатор» відразу стає держслужбовцем, який отримує зарплату в Москві, схема не спрацює.

Тому перший результат – ще більше обмеження впливу місцевих кланів на регіональну політику. Фактично Путін зачищає систему прийняття рішень на федеральному рівні і остаточно затверджує механізми комунікації з регіонами, де прояв ініціативи, вимоги виключаються та замінюються «проханнями» від підданих.

Другий результат – ослаблення місцевих кланів. Частковий відхід олігархів з безпосередньої участі у системі прийняття рішень лише на рівні Суб'єкта Федерації означає однозначне ослаблення місцевих кланів. Адже вони значною мірою позбавляються фінансового ресурсу. А спроби фрони пригнічуються силовими методами: наприклад, кримінальними справами щодо корупційних статей КК. Спроби олігархів фінансувати «своїх» депутатів можна легко (у російських умовах) кваліфікувати як давання хабара посадовцю.

Це дуже важливо для Кремля на тлі зменшення асигнувань на соціальну сферу, медицину, регіональні проекти. Враховуючи пп 1 і 2, по-перше не буде протестуючих голосів на рівні Радфеду і таких буде вкрай мало на рівні регіональних урядів. Натомість Кремль може інтенсифікувати процес «доїння» місцевого бізнесу. Як це вже сьогодні відбувається на прикладі виплат «підйомних» при рекрутингу населення на війну: частина грошей йде з місцевого бюджету, частина повідомляє бізнес «на прохання губернатора».

І, зрештою, четвертий результат, точніше, процес. Я вже писав про програму «Час Героїв» – політику відбору, навчання та приводу у владу учасників російсько-української війни. Перша група з 80 осіб ще продовжує навчання (але вже набираються друга та третя групи) специфіці роботи в системі держуправління лише до кінця цього року. Тим не менш, ми вже маємо призначення як мінімум 10 її представників на досить високі рівні – від члена місцевого уряду до помічника губернатора. А Артем Жога взагалі став повпредом Путіна по Уральському Федеральному Округу.

Ще 10 призначень відбудуться (про це пише сайт програми) найближчим часом. У тому числі до Адміністрації президента РФ. Таким чином, Путін, запустивши процес оновлення еліт за рахунок учасників війни, стимулює їхнє кар'єрне зростання та зачищає поле для нових призначень. Також дає недвозначний сигнал Суб'єктам Федерації. Що призведе до досить інтенсивного процесу кадрового зростання відданих і вдячних (за кар'єрне зростання, зміна якості життя) особисто Путіну ветеранів війни.

Місцевим елітам у найближчі роки відводиться роль «цапа-відбувайла». Адже ще на рубежі 2016-18 років для населення створили (або відновили) рамку сприйняття «добрий цар – бояри погані», яка на федеральному рівні відводить будь-який негатив від Путіна (він же цар), а на регіональному від губернаторів (там вони царі) . Тому лаври «подяки» за все позитивне йдуть умовному «Путіну», а погіршення життя на місцях пов'язують якраз із місцевими кланами. Які вже скоро будуть позбавлені можливості участі у політиці навіть на місцевому рівні і, відповідно, позбавлятимуться механізмів самозахисту.