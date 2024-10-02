Витрати на утримання Путіна у 2025-му відчутно зростуть

Збільшення витрат на Путіна обійдеться російським платникам податків майже у 31 млрд рублів

Кремлівський режим вирішив збільшити витрати на утримання свого диктатора Володимира Путіна у 2025 році на чверть. На це звернула увагу Верстка.

Як повідомляється, збільшення витрат обійдеться російським платникам податків майже у 31 млрд рублів, що вже закладено у проєкт федерального бюджету на наступний рік.

«Це на 25,5% більше, ніж у 2024 році, коли на роботу президента й адміністрації виділили 24,6 млрд рублів. При цьому наприкінці минулого року, коли парламент ухвалював бюджет на поточний рік, планували, що 2025 року витрати на Путіна й АП зростуть лише на 0,02%», – йдеться у повідомленні.

Збільшення витрат на утримання президента Путіна непорівнянне зі зростанням самого державного бюджету фото: t.me/svobodnieslova

Також наголошується, що таке збільшення витрат на утримання президента непорівнянне зі зростанням самого державного бюджету – передбачається, що 2025 року він зросте на 10,67% – до 28 трлн 386 млрд рублів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд). Згідно із законопроєктом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис. руб на місяць ($1 456), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік ($40-150 тис.), до 20% – для доходів від 20 до 50 млн руб на рік ($150-360 тис.) і до 22% - для доходів понад 50 млн руб.

До слова, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).