Глобальна Силіконова долина проти Трампа і Путіна

Путін, як і Трамп, намагається захистити старий соціально-економічний уклад

Мовою оригіналу

У Трампа, Путина, Эрдогана, Орбана, Ярослава Качиньского, Мари Ле Пен, AfD одни и те же друзья и враги. Конфликт между их сторонниками и противниками - не привычная классовая борьба работников и работодателей. Это противостояние между жителями крупных городов и глубинки, молодыми и пожилыми, образованными и не очень, а главное — между людьми старой индустриальной и новой постиндустриальной креативной экономики.

Особенно ясно это видно на примере США, где Трампа поддерживают многие работники и бизнесмены традиционных отраслей (от фермеров до нефтяников), а новые предприниматели-инноваторы и их сотрудники - чаще всего убежденные антитрамписты. В США столкнулись новые и старые модели хозяйства, соответствующие им взгляды на социальный мир. Условная Оклахома вошла в клинч с условной Силиконовой долиной.

Разжигание антимигрантской истерии — всего лишь популистский прием. Подлинный смысл нынешней консервативной волны в другом. Это восстание аграрно-индустриальной глубинки против мировой Силиконовой долины, против глобализации и новой креативной экономики. Понятно, что любая попытка остановить прогресс обречена. Современный луддиты во главе с Трампом не имеют будущего. Читайте також Міграція між Росією та Україною продовжує скорочуватись. Прикордонна служба оприлюднила дані за перше півріччя 30 Липня, 11:00

Зірковий нападник Златан Ібрагімович зробив перший хет-трик у чемпіонаті США (відео) 30 Липня, 10:59 Путин, как и Трамп, пытается защитить старый социально-экономический уклад. Но если в США это традиционный индустриальный капитализм, то в России - современный феодализм с чиновниками-помещиками, олигархами-вотчиниками и бесправным полукрепостным большинством населения. Индустриальные рабочие или фермеры в США заинтересованы в сохранении старого порядка. Российская глубинка — нет. Нынешний режим обрекает ее на нищету и прозябание. Поэтому Путин в отличие от Трампа или Эрдогана не имеет мощной поддержки даже в своей условной «Оклахоме», которая остро недовольна его социальной политикой. Во время попытки государственного переворота в Турции на защиту Эрдогана добровольно вышли сотни тысяч энтузиастов. Уверен, что в России нашлось бы очень мало охотников бесплатно и с риском для себя поддерживать Путина. Люди на всякий случай («как бы чего не вышло») отвечают социологам, что поддерживают власть, но вытащить их на «путинг» можно только за деньги и отгулы. Путинский режим не имеет активной массовой базы и, поэтому, вряд ли переживет какие-то серьезные потрясения.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»