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    Думки вголос

    Головні уроки протестів у Хабаровську

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Головні уроки протестів у Хабаровську

    Тільки дезінтеграція імперії може звільнити її жителів від самодержавної влади чергового московського царька

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    Главные уроки Хабаровска:

    1. Вера в доброго царя умерла

    2. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию.

    3. Империя нужна только чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля.

    4. Одним из наиболее популярных требований оппозиции могла бы быть свобода регионов от московских чиновников и олигархов.

    5. Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов.

    6. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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