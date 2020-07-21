Головні уроки протестів у Хабаровську

Тільки дезінтеграція імперії може звільнити її жителів від самодержавної влади чергового московського царька

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Главные уроки Хабаровска:

1. Вера в доброго царя умерла

2. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию.

3. Империя нужна только чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля.

4. Одним из наиболее популярных требований оппозиции могла бы быть свобода регионов от московских чиновников и олигархов.

5. Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов.

6. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались.

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