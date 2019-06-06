Хамелеон 2019 або Пригоди блудного рейтингу Путіна

До кінця місяця довіра Путіну серед росіян складе 99,9%

Мовою оригіналу

Интересно даже не то, с какой быстротой переобулся на ходу Федоров, а то, почему он вообще посмел заговорить о падении рейтинга Путина. Моя версия, что это был подкоп под Кириенко в интересах Суркова. Нынешнее руководство ВЦИОМ поставил именно Сурков. Более того, ближайший многолетний сотрудник Суркова и бывший куратор ВЦИОМа от АП Чеснаков - давнишний компаньон Федорова по криминальному бизнесу. Они вместе годами выводили государственные деньги в офшоры (см. расследование Нью Таймс «Офшоры ВЦИОМ»). Потом этот Чеснаков засветился, когда давал от имени Суркова инструкции военному преступнику и террористу Барадаю. В общем одна шайка-лейка.

По слухам, Сурков мечтает вернуться в АП в роли серого кардинала российской политики, поэтому и статейки «идеологические» пишет. Но вначале ему нужно скинуть Кириенко. Вполне вероятно, что Чеснаков подрядил своего старого партнера Федорова ему в этом помочь. Месседж, который по замыслу «заговорщиков» Федоров должен донести до Кремля: «Рейтинг Путина снижается, значит Кириенко завалил работу с населением, нужно срочно его заменить». Но Кириенко тоже не лыком шит, он нанес ответный удар. Представил ситуацию так, что злонамеренный ВЦИОМ специально занижает рейтинги великого и ужасного Пу. В результате Федорову устроили жесточайшую выволочку и рейтинг Путина семимильными шагами попер вверх. :)

29 05 2019

«Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает «эффект черных очков» — именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. В настоящий момент, по данным ВЦИОМ, личный рейтинг президента Владимира Путина составляет 31,7%». (Газета ру)

30 05 2019

«В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина» (Коммерсант)

30 05 2019

«Текущая цифра - это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть». (Валерий Федоров. Интерфакс)

31 05 2019

«Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30 процентов, а 72,3 процента» (Валерий Федоров. Интерфакс)

Так что же произошло в ночь с 29 по 30 мая? Групповое изнасилование социолога в извращенной форме сотрудниками администрации президента и лично Песковым?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»