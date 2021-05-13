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    Казанський маніяк убив дев'ять чоловік, а Сталін – мільйони, але...

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Казанський маніяк убив дев'ять чоловік, а Сталін – мільйони, але...

    Масових вбивць в Росії карають за те, що вони порушили державну монополію на пріоритетне для влади заняття

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    Казанский и кремлевский маньяки

    Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец заявила, что причина массового расстрела в казанской школе — «абсолютное отсутствие государственной идеологии». Волынец ошибается. Там, где нет государственной идеологии, массовые расстрелы изредка устраивают проклятые обществом одиночки. А в странах, где она есть, такое важное дело, как массовый террор, государство берет на себя и монополизирует - массовые убийства считаются здесь делом важным и почетным. Именно такая ситуация и в путинской России.

    Казанский маньяк убил 9 человек, а Сталин – миллионы. Однако первый справедливо объявлен преступником-безумцем, а второй – эффективным менеджером и мудрым вождем. Массовых убийц в России наказывают за то, что они нарушили государственную монополию на приоритетное для власти занятие.

    Волынец зря переживает. Государственная идеология шовинизма (по типу позднего сталинизма) и победобесия в России уже установлена. Соответственно и государственный террор возродился. Внутри страны массовых расстрелов пока нет, отстреливают и травят отдельных неугодных, типа Немцова и Навального. Однако против соседней Украины Кремль давно выбрал тактику массовых убийств, вспомните хотя бы историю Иловайского котла.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія СРСР Йосип Сталін
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