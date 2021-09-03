Кремль готує передвиборчий аншлюс Білорусі

Путін спочатку створив проблеми Лукашенку, а потім допоміг йому вирішити їх, отримавши натомість контроль над Білоруссю

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Кремль готовит предвыборный аншлюс Беларуси 9-10 сентября во время встречи Путина с Лукашенко, когда они подпишут «дорожную карту» объединения двух стран. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что из 28 документов работа не завершена только по одному, однако этот вопрос будет решен в течение недели. Эти документы, по сути, предполагают аншлюс, поглощение Россией Беларуси.

Путин пытался навязать их белоруской стороне еще два года назад, к двадцатилетию проекта «Союзного государства». Однако тогда Лукашенко взбрыкнул и отказался. Вскоре он был за это жестко наказа. Такие люди как Бабарико и Цепкало явно по началу пользовались негласной российской поддержкой. Как опытный рэкетир, Путин вначале создал проблемы для Лукашенко, а потом помог ему решить их, получив взамен контроль над его активом – Беларусью.

Путин подождал пока Лука зачистит Беларусь от демократической оппозиции и вообще любых свободомыслящих, а теперь вызвал его к себе на правеж. Ослабленному и запуганному Лукашенко внушили, что без поддержку Кремля Запад его быстро съест. Теперь он, скорее всего, упираться не будет и подпишет аншлюс с Россией...

Или все-таки взбрыкнет в последний момент? Ведь он хочет быть в Беларуси абсолютным наследственным монархом и передать трон младшему сыну. А в путинской «единой России», его ждет в лучшем случае роль белорусского губернатора.

Аншлюс этот, поданный как «воссоединение братских народов», возвращение Беларуси в родную имперскую гавань, может стать гвоздем избирательной компании Единой России накануне выборов в Госдуму. Маленькой победоносной войны перед выборами устроить не удалось, так будет маленькое победоносное «воссоединение» – Беларусьнаш! Ну это, если Лука не заартачится в последний момент.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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