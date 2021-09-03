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    Зеленський пояснив, чому питання подвійного громадянства зараз не на часі

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    Володимир Зеленський пояснив у Стенфорді, чому Україна не може ввести подвійне громадянство - Зеленський пояснив, чому питання подвійного громадянства зараз не на часі
    Володимир Зеленський пояснив у Стенфорді, чому Україна не може ввести подвійне громадянство
    Фото: president.gov.ua

    Президент України зізнався, що сам виступає за подвійне громадянство

    Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не може ввести подвійне громадянство. За його словами, це через примусову паспортизацію українців на окупованих територіях Про це повідомляє телеканал «Дом».

    Зеленський зізнався, що сам виступає за подвійне громадянство, а українські парламентарі розглядають це питання.

    «Але дуже важливо тут – чи дійсно це на часі саме сьогодні. Бо є складнощі. Відносно тимчасової окупації нашого українського півострова. Ви знаєте правду, що є паспортизація, була вона довгою, понад 20 років проводилася паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованої частини Донбасу», – заявив Зеленський на зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету.

    За його словами, близько 600 тисяч російських паспортів роздані на українських територіях, які зараз окуповані.

    Зеленський зазначив, що в мирний час це питання парламентарі могли б швидко проголосувати, зробивши його пріоритетним.

    До слова, за російський паспорт пропонують позбавляти громадянства.

    Також чиновників змусять вказувати громадянство у деклараціях.

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    Теги: Росія паспорт Володимир Зеленський Україна президент громадянство
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    Зеленський пояснив, чому питання подвійного громадянства зараз не на часі