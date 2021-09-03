Путін назвав відносини з Україною «ненормальними і неприродними»

«Рано чи пізно ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною», – заявив глава Кремля

Президент Росії Володимир Путін вважає нинішні відносини з Україною ненормальними і неприродними. Про це він заявив на Східному економічному форумі у Владивостоці, повідомляють росЗМІ.

«Та ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, є абсолютно ненормальною і неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано і чим раніше, тим краще, ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною», – заявив Путін.

За його словами, президент України Володимир Зеленський міг би взяти участь у Східному економічному форумі в Росії, якщо його переоберуть на новий термін, і він «вибудує курс на нормалізацію відносин».

До слова, речник російського президента Дмитро Пєсков сумнівається, що зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна пройде у поточному році.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що скандальна стаття Путіна – це «глибокий і дуже хороший привід для обговорення» лідерів РФ і України. А на думку політолога Станіслава Бєлковського, Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, аби полагодити стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.

Нагадаємо, Путіну «зовсім не подобається» прагнення України вступити в НАТО.

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