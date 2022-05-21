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    Культурный код «Русского мира»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    У &laquo;Русского мира&raquo; простые представления о добре и зле: добро &ndash; это когда ты ешь соседа, зло &ndash; это когда он пытается помешать тебе себя съесть - Культурный код «Русского мира»
    У «Русского мира» простые представления о добре и зле: добро – это когда ты ешь соседа, зло – это когда он пытается помешать тебе себя съесть

    Презумпция подлости «Русского мира» предполагает, что «все позволено»

    «Русский мир» – не просто идеологический фантом, придуманный для того, чтобы оправдать политику территориальных захватов и аннексий. Это реальное сообщество людей, живущих в разных странах. Связывает их друг с другом не столько русский язык (многие русскоязычные в это сообщество не входят), сколько общий культурный код. Основа его – презумпция подлости, то есть представление о том, что подлость и корысть являются единственно возможным мотивом человеческой деятельности. У «Русского мира» простые представления о добре и зле: добро – это когда ты ешь соседа, зло – это когда он пытается помешать тебе себя съесть. Именно на такой морали основана общественная поддержка агрессии против Украины.

    Как-то давным-давно, отдыхая в одной гостеприимной средиземноморской стране, я познакомился с группой российских студентов, приехавших туда на стажировку в местный университет. Студентов опекал некий богатый пожилой сеньор. Назовем его Мигель. Он бесплатно возил их на экскурсии, за свой счет водил в кафе, в общем, всячески помогал. Казалось, ребята ему очень благодарны. Так я, по крайней мере, думал. И вот однажды я застал такую сцену: студенты яростно спорили между собой о том, кто же такой все-таки этот Мигель. Версий было всего две: лох или извращенец. То есть им даже в голову не могло прийти, что он просто добрый человек, которому доставляет удовольствием помогать гостям своей страны, тем более выходцам из небогатой России. Это абсолютно стандартное для западного человека объяснение не умещалось в их головах. Если бы он был извращенцем, его мотивы были бы студентам понятны – хочет подкупить, а потом начать домогаться. Но не домогался же сволочь. Ну значит – решили они – он лох, а им как-то незаметно для самих себя удалось развести его на деньги. Иное в культурный код этих типичных представителей «Русского мира» просто не вписывалось.

    Самое интересное в этой истории то, что студенты эти учились в МГИМО, кузнице кадров российского МИДа. Наверное, большинство из них там сейчас работают, пытаясь изнасиловать окружающий мир своим монструозным культурным кодом.

    Презумпция подлости «Русского мира» предполагает, что «все позволено»; кругом грязь и подлость, а значит они позволены и нам. Отсюда чудовищная ложь, иррациональная жестокость, беспредельная корысть российской власти. Отсюда же и поддержка всего этого немалой частью русскоязычного сообщества, как в России, так и за ее пределами.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: россия война русский язык
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    Культурный код «Русского мира»