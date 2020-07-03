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    Думки вголос

    Російська опозиція та Путін, який на пеньках сам себе призначив царем

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Російська опозиція та Путін, який на пеньках сам себе призначив царем

    В добру путь, панове революціонери. Вас попереджали

    Мовою оригіналу

    Я так краем глаза-то слежу, конечно. Сначала русская оппозиция спорила, что нужно делать - бойкотировать голосование или идти и «голосовать» против «поправок в Конституцию». Писали статьи. Доказывали. Репостили на семь тысяч лайков. Фонды Карнеги выпускали доклады. Фонды Индемы опровергали. Статьи и передачи. Гость в студии и вопросы читателей.

    Людям определенно было чем заняться.

    Сейчас они на полном серьезе доказывают нарушения в подсчетах. Карл. «Голос» совершенно на полном серьезе приводит факты фальсификации. «Хьюман райтс вотч» заявляет. «Трансперенси интернешнл» высказывает обеспокоенность тем, что голосование имеет признаки фальсификации. Кто-то что-то там изобличает согласно кривой гаусса. Приводят данные из Ямало-Ненецкого округа и Камчатки. Сопоставляют и делают выводы.
    И все это на полном серьезе.

    Они реально пытаются изобличать вот всю эту ху*ню по самоназначению Путина самим себя царем на пеньках, лавочках и багажниках автомобилей.

    Ты смотри, какая неожиданность-то. Кто бы мог подумать, а.

    И все это с совершенно серьезным лицом.

    Потом с таким же совершенно серьезным лицом пойдут помашут в загоне шариками.

    Потом, лет через пятнадцать, с таким же совершенно серьезным лицом они будут доказывать, что массовые расстрелы на Индигирке противоречат нормам международного права и имеют признаки нарушений конвенций, и изобличать повара, который недокладывает в баланду овес. И спорить, надо ли идти голосовать против предложения администрации лагеря засовывать себе в анус штырь по утрам, или бойкотировать эти поправки.

    И так же пускать пену при словах «Муждабаев» или «Бабченко». А вид Стомахина, стоящего перед посольством Мордора на этой трехцветной тряпке с плакатом «Смерть России» будет вводить их в падучую.

    Ну, в добрый путь, господа революционеры. Сама садик я садила. Вас предупреждали. Декабрь был вполне себе теплым в 2011 году.

    Но если до кого-то все же что-то дойдет - у Стомахина на тряпке есть ещё место.
    Бегите, глупцы.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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