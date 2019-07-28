Настає останній шанс для змін в Росії

Так виглядали акції протесту у Росії у 2011 році

Після помилок 2011 року розпочалася путінська агресія в Україні та Сирії...

Мовою оригіналу

Российская политическая история идет словно по заколдованному кругу. Сейчас, благодаря тупости и жестокому скотству путинских властей, она фактически вернулась в декабрь 2011 года. У страны вновь появился хоть какой-то шанс на перемены. Главное - не повторить прошлых ошибок и не упустить его.

Основная угроза сейчас та же, что и тогда, - сговор под вискарь с Кремлем, игра по его сценарию, перевод протестов в разрешенное, контролируемое им русло. Это очевидный путь к поражению.

За ошибками 2011 года последовали тысячи жертв путинской агрессии и террора в Украине, Сирии, России (далее везде?). Сейчас ставки могут быть еще выше. Читайте також У Раді Європи виступили з критичними заявами щодо Росії після арештів у Москві Сьогодні, 19:12

ЗМІ назвали ім'я американського сенатора, який зірвав санкції проти «Північного потоку-2» Сьогодні, 17:59 PS. О протестах всё самое важное давным давно написал Осип Мандельштам: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые - это мразь, вторые - ворованный воздух . Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда». Политический протест, как и писательство, - акт творчества. Формула Мандельштама абсолютно точно подходит к сегодняшней ситуации в российской политике. «Все протесты я делю на разрешенные и проведенные без разрешения. Первые - это мразь , вторые - ворованный воздух . Политикам, которые проводят заранее согласованные протестные акции, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Госдуме, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Кириенко». Я на такие жесткие оценки права не имею. Но это не я, это Мандельштам, он - великий, ему можно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»