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    Думки вголос

    Настає останній шанс для змін в Росії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Так виглядали акції протесту у Росії у 2011 році - Настає останній шанс для змін в Росії
    Так виглядали акції протесту у Росії у 2011 році

    Після помилок 2011 року розпочалася путінська агресія в Україні та Сирії...

    Мовою оригіналу

    Российская политическая история идет словно по заколдованному кругу. Сейчас, благодаря тупости и жестокому скотству путинских властей, она фактически вернулась в декабрь 2011 года. У страны вновь появился хоть какой-то шанс на перемены. Главное - не повторить прошлых ошибок и не упустить его.

    Основная угроза сейчас та же, что и тогда, - сговор под вискарь с Кремлем, игра по его сценарию, перевод протестов в разрешенное, контролируемое им русло. Это очевидный путь к поражению.

    За ошибками 2011 года последовали тысячи жертв путинской агрессии и террора в Украине, Сирии, России (далее везде?). Сейчас ставки могут быть еще выше.

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    PS. О протестах всё самое важное давным давно написал Осип Мандельштам:

    «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые - это мразь, вторые - ворованный воздух . Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда». 

    Политический протест, как и писательство, - акт творчества. Формула Мандельштама абсолютно точно подходит к сегодняшней ситуации в российской политике. «Все протесты я делю на разрешенные и проведенные без разрешения. Первые - это мразь , вторые - ворованный воздух . Политикам, которые проводят заранее согласованные протестные акции, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Госдуме, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Кириенко».

    Я на такие жесткие оценки права не имею. Но это не я, это Мандельштам, он - великий, ему можно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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