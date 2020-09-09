Франція скасувала зустріч з російськими міністрами



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МЗС Франції не оприлюднив подробиць щодо причин перенесення двосторонньої зустрічі, однак вказав, що мав місце діалог з російською стороною на цю тему

Засідання було призначено на 14 вересня. Нову дату французи не запропонували

Франція оголосили про перенесення на невизначений термін спільного засідання французьких і російських глав МЗС і міністрів оборони. Про це заявив офіційний представник МЗС Франції Аньєс фон дер Мюль, повідомляє DW.

«З огляду на поточні обставини, було прийнято рішення перенести засідання франко-російської Ради співробітництва з питань безпеки», – зазначив представник французького МЗС.

МЗС Франції не оприлюднив подробиць щодо причин перенесення двосторонньої зустрічі, однак вказав, що мав місце діалог з російською стороною на цю тему.

Засідання було призначено на 14 вересня. Нову дату французи не запропонували.

Як повідомлялося, країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.