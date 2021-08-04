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    Пандемія коронавірусу та повстання «темних людей»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Пандемія коронавірусу та повстання «темних людей»

    У США найбільше зростання інфекції відбувається саме в трампістських штатах

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    Есть такой немецкий памфлет-мистификация «Письма темных людей». В нем гуманисты начала 16 века высмеивали взгляды святош-обскурантов. Прошло почти полтысячелетия, а темные люди живы. Более того, они опять переходят в наступление.

    Именно эти темные люди проваливают карантинные меры и прививочную кампанию по всему миру. Они с портретами Трампа, шкурами и рогами штурмовали Капитолий. Они каждую неделю устраивают шумные демонстрации короноотрицателей в Берлине. Они устами израильского парламентария осуждают призеров Олимпиады за то, что те выступали в субботу. Они участвуют в племенных обрядах поклонения предкам «Шествия бессмертного полка».

    Живут темные люди в основном в небольших городах, но, конечно, не только. Они религиозны, имеют среднее и среднеспециальное образование, занимаются преимущественно механическим трудом, привержены этно-конфессиональным традициям, склонны к конспирологии. Голосуют за правых популистов и ксенофобов.

    В США это, преимущественно, жители республиканских южных и глубинных Штатов, евангельские христиане, трамписты. В Европе жители местной глубинки, голосующие за ксенофобов (типа AFD), клерикалов-партитов типа польской «Право и справедливость», популистов-консерваторов Мари Ле Пен, Орбана и т.д. В Израиле это ультраортодоксы и радикальные националисты.

    В России темные люди – опора путинского режима, они всюду: от власти и спецслужб, до социальных низов. Также в той или иной степени дело обстоит в большинстве т.н. развивающихся, в том числе исламских стран.

    Все эти темные люди в современном глобализирующемся, раскрепощенном, мультисексуальном и мультикультурном мире держатся за обветшавшие, мутные и репрессивные национально-религиозные традиции, блюдут «чистоту крови», «правильную» сексуальную ориентацию, «свою веру» и другие «традиционные ценности». Как оказалось, именно они мешают человечеству выйти из пандемии, отказываются прививаться и соблюдать разумные ограничения. В США наибольший рост инфекции происходит именно в трампистских слабопривитых штатах. В Германии среди электората АфД наибольшее число противников разумных карантинных мер и прививок. Так везде в мире. Разве что в России прививаться боятся не только «по темноте», но и потому, что не доверят местным вакцинам, а других нет.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США пропаганда коронавірус
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    Пандемія коронавірусу та повстання «темних людей»