Пандемія коронавірусу та повстання «темних людей»

У США найбільше зростання інфекції відбувається саме в трампістських штатах

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Есть такой немецкий памфлет-мистификация «Письма темных людей». В нем гуманисты начала 16 века высмеивали взгляды святош-обскурантов. Прошло почти полтысячелетия, а темные люди живы. Более того, они опять переходят в наступление.

Именно эти темные люди проваливают карантинные меры и прививочную кампанию по всему миру. Они с портретами Трампа, шкурами и рогами штурмовали Капитолий. Они каждую неделю устраивают шумные демонстрации короноотрицателей в Берлине. Они устами израильского парламентария осуждают призеров Олимпиады за то, что те выступали в субботу. Они участвуют в племенных обрядах поклонения предкам «Шествия бессмертного полка».

Живут темные люди в основном в небольших городах, но, конечно, не только. Они религиозны, имеют среднее и среднеспециальное образование, занимаются преимущественно механическим трудом, привержены этно-конфессиональным традициям, склонны к конспирологии. Голосуют за правых популистов и ксенофобов.

В США это, преимущественно, жители республиканских южных и глубинных Штатов, евангельские христиане, трамписты. В Европе жители местной глубинки, голосующие за ксенофобов (типа AFD), клерикалов-партитов типа польской «Право и справедливость», популистов-консерваторов Мари Ле Пен, Орбана и т.д. В Израиле это ультраортодоксы и радикальные националисты.

В России темные люди – опора путинского режима, они всюду: от власти и спецслужб, до социальных низов. Также в той или иной степени дело обстоит в большинстве т.н. развивающихся, в том числе исламских стран.

Все эти темные люди в современном глобализирующемся, раскрепощенном, мультисексуальном и мультикультурном мире держатся за обветшавшие, мутные и репрессивные национально-религиозные традиции, блюдут «чистоту крови», «правильную» сексуальную ориентацию, «свою веру» и другие «традиционные ценности». Как оказалось, именно они мешают человечеству выйти из пандемии, отказываются прививаться и соблюдать разумные ограничения. В США наибольший рост инфекции происходит именно в трампистских слабопривитых штатах. В Германии среди электората АфД наибольшее число противников разумных карантинных мер и прививок. Так везде в мире. Разве что в России прививаться боятся не только «по темноте», но и потому, что не доверят местным вакцинам, а других нет.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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