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Ігор Ейдман Соціолог

Після війни РФ може перетворитися на Російський автономний район Китаю

glavcom.ua
Збереження РФ як незалежної централізованої держави – малоймовірне

Китай може зберегти Росію тільки у вигляді (напів)колонії

Після війни Росія матиме кілька перспектив:

  1. Стати Російським автономним районом Китаю.
  2. Стати конгломератом фактично незалежних регіонів, частина яких розпочне рух у бік вступу до Євросоюзу, інші – інтегруються в ісламський світ, треті – потраплять у сферу китайських інтересів.
  3. У разі спроб створити новий імперський центр – перетворитися на зону перманентної війни всіх з усіма, на північне Сомалі.

Збереження РФ як незалежної централізованої держави – малоймовірне.

Після катастрофи, до якої веде Росію Путін, як єдина держава вона може бути збережена лише за сильної зовнішньої підтримки. Хтось ззовні має витягувати цю країну за вуха з болота, в яке вона залізла, як США витягували Західну Німеччину після Другої світової війни.

Захід, швидше за все, не повторить помилку 90-х, коли РФ вижила багато в чому завдяки його підтримці, і навряд це робитиме. Залишається тільки Китай, а він може зберегти Росію тільки у вигляді (напів)колонії.

Джерело
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Теги: росія путінський режим війна Китай

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