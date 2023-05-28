Росія підсилює фланги Бахмута десантниками – ISW

Росіяни стягують в Бахмут бойовиків з так званої «ДНР», а на фланги перекидають десантників з лінії Сватове-Кремінна

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що підрозділи 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з лінії Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута протягом останніх тижнів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

27 травня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 травня, показують, що російські війська, ймовірно, просунулися на північний захід від Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відбили кілька нещодавно втрачених позицій на південний схід від Білогорівки, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інший російський «воєнкор» стверджував, що російські сили просунулися до двох кілометрів від Масютівки, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цього просування, ані підтвердження того, що російські сили контролюють Масютівку. Він стверджує, що бої тривають поблизу Дворічної (16 км на північний схід від Куп’янська) та Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

Речник російського Західного угруповання військ (Західного військового округу) Сергій Зибінський заявляв, що російські війська також вели наступальні дії поблизу Мовчанового (10 км на північний схід від Куп’янська) і знищили в цьому районі український взвод.

Перекидання Росією підрозділів так званої «ДНР» до Бахмута може знизити темпи наступальних дій РФ на лінії Авдіївка-Донецьк. Раніше ISW оцінювало, що російське військове командування активно спрямувало різноманітні елементи так званої «ДНР» на лінію фронту Авдіївка-Донецьк.

Останніми днями російські атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк, схоже, зменшилися, що може бути пов’язано з перекиданням цих сил до Бахмута. 27 травня український Генштаб повідомив, що російські війська провели 13 бойових дій на сході України, з яких 7 обстрілів – у районі Мар’їнки (приблизно 19 км на захід від Донецька).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ймовірно, російське військове командування перекидає підрозділи так званої «ДНР», які діють у добре оборонному районі міста Авдіївка-Донецьк, щоб не робити інших напрямків уразливими або забезпечити швидке підкріплення міста Бахмут.