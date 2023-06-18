Повітряні сили покепкували з заяви Путіна про «знищення» Patriot

Ігнат: «Може, вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. І тому вони їх «нищать» щодня»

Українські повітряні сили припускають, що РФ, певно, не знає, що таке Patriot і з чого він складається. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

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Перед цим, 16 червня, російський диктатор Володимир Путін на Петербурзькому економічному форумі повідомляв, що його армія нібито знищила п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні.

За словами Ігната, західні партнери передали українським військовим два дивізіони Patriot, які складаються з командного центру, радіолокаційної станції (радара, який забезпечує інформацією про повітряні цілі) та до восьми пускових установок. Спікер Повітряних сил припустив, що, можливо, Путін мав на увазі саме пускові установки, говорячи про п’ять «знищених» ЗРК.

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«Може, вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. І тому вони їх «нищать» щодня. Хочу запевнити, що Patriot працює», – підкреслив Ігнат.

Він заужив, що результати роботи Patriot українці можуть побачити. Зокрема, цими ЗРК було знищено шість балістичних ракет «Кинджал» 16 червня. За словами речника, Україна в майбутньому очікує ще більше таких систем.

Нагадаємо, 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина негайно надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot.

Як повідомлялося, американська корпорація Raytheon Technologies має намір значно збільшити виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot – до 12 систем щорічно. Із них п'ять комплексів буде відправлено в Україну до кінця 2024 року.

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Станом на зараз до України прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини.