Росією пройде Смертельний коронавірусний полк

Влада Росії створює в країні цифровий концтабір

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Представляете, выходят путинские солдатики на парад, а их собянинские менты под белы ручки. Стой, стоять, куда гребешь? Где QR-коды, маски, перчатки? Нету? Извольте штраф уплатить. Так и решится вопрос о власти в стране, определится, наконец, кто в доме хозяин.

В этом году будет шествие не бессмертного, а заразного или смертельного полка. Дедам на палках-то что, мертвые не болеют, а вот тупоумные внучки перезаражают друг друга. Иллюзия, что полк «бессмертный», развеется недели через три, когда за счёт его недавних участников в стране подскочит смертность от «внебольничной пневмонии».

Опять-таки есть повод взять «дедопоклонников» за жабры. Да и у самого главпопа новой религии, если тот, конечно, из норы своей на шествие выберется, неплохо бы QR-код спросить. А кроме шуток, власти ещё раз расписались, что заботятся не о здоровье людей, а создают под этим предлогом цифровой концлагерь. Гулять без разрешения запрещено, а участвовать в обрядах госрелигии Победы можно и нужно. Всё, как и положено в лагере, самовольно шататься между бараков нельзя, а к утренней проверке извольте явиться вовремя.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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