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    Думки вголос

    РПЦ обслуговує Путіна, але не забуває вшановувати і Сталіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Сталінізм і казенне православ'я&nbsp;&ndash; близнюки і брати - РПЦ обслуговує Путіна, але не забуває вшановувати і Сталіна
    Сталінізм і казенне православ'я – близнюки і брати

    «Всяка влада від бога», як звикли вважати в РПЦ

    Мовою оригіналу

    Памятник Сталину открывает священник РПЦ. Никакого противоречия здесь нет.

    Сталинизм и казенное православие – близнецы и братья. Со времен Петра православие было государственным ведомством, обслуживающим лично самодержца.

    Теперь РПЦ обслуживает нынешнего царя – Путина, но и почитает прежних деспотов, включая Сталина. И совершенно неважно, какой титул они носили: царя, генсека или президента. Главное «всякая власть от бога», как привыкли считать в РПЦ.

    Особенно, если эта власть авторитарная, патриархальная и реакционная.

    Скоро вслед за Николаем 2 (кровавым) и Сталина канонизируют. А потом и Путина, почему нет? С них станется.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Путін путінський режим РПЦ Йосип Сталін
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    РПЦ обслуговує Путіна, але не забуває вшановувати і Сталіна