РПЦ обслуговує Путіна, але не забуває вшановувати і Сталіна
«Всяка влада від бога», як звикли вважати в РПЦ
Мовою оригіналу
Памятник Сталину открывает священник РПЦ. Никакого противоречия здесь нет.
Сталинизм и казенное православие – близнецы и братья. Со времен Петра православие было государственным ведомством, обслуживающим лично самодержца.
Теперь РПЦ обслуживает нынешнего царя – Путина, но и почитает прежних деспотов, включая Сталина. И совершенно неважно, какой титул они носили: царя, генсека или президента. Главное «всякая власть от бога», как привыкли считать в РПЦ.
Особенно, если эта власть авторитарная, патриархальная и реакционная.
Скоро вслед за Николаем 2 (кровавым) и Сталина канонизируют. А потом и Путина, почему нет? С них станется.
Джерело: блог Ігора Ейдмана