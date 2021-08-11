РПЦ обслуговує Путіна, але не забуває вшановувати і Сталіна

«Всяка влада від бога», як звикли вважати в РПЦ

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Памятник Сталину открывает священник РПЦ. Никакого противоречия здесь нет.

Сталинизм и казенное православие – близнецы и братья. Со времен Петра православие было государственным ведомством, обслуживающим лично самодержца.

Теперь РПЦ обслуживает нынешнего царя – Путина, но и почитает прежних деспотов, включая Сталина. И совершенно неважно, какой титул они носили: царя, генсека или президента. Главное «всякая власть от бога», как привыкли считать в РПЦ.

Особенно, если эта власть авторитарная, патриархальная и реакционная.

Скоро вслед за Николаем 2 (кровавым) и Сталина канонизируют. А потом и Путина, почему нет? С них станется.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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