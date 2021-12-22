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    Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену бойову готовність

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    НАТО готується протистояти російській агресії&nbsp; - Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену бойову готовність
    НАТО готується протистояти російській агресії 
    фото з відкритих джерел

    Рішення про посилення бойової готовності військ НАТО було ухвалене через загрозу вторгнення Росії на територію України

    На тлі загрози російського вторгнення в Україну сили швидкого реагування НАТО ( NATO Response Force, NRF) приведені у підвищену боєготовність, повідомляє Die Welt. Їхня загальна чисельність становить 40 тисяч військових.

    Джерела видання в Альянсі розповіли, що з понеділка Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), що входить до структури NRF, має бути готова до розгортання в кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше.

    Інші підрозділи NRF, включаючи спецназ та військову логістику, були приведені у стан підвищеної готовності.

    За інформацією видання, відповідне рішення було ухвалено Північноатлантичною радою минулого тижня.

    Створити передову групу VJTF глав держав та урядів країн НАТО вирішили на саміті в Уельсі в 2014 році. Це рішення стало відповіддю на безпекову ситуацію, яка змінилася після окупації Криму Росією.

    До складу групи входять близько 6400 військовослужбовців США, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Італії і інших країн-членів Північно-атлантичного альянсу. Країни-члени НАТО керують VJTF за принципом ротації. Наразі групу очолює Туреччина, а у 2023 році командування перейде Німеччині.

    Водночас повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ

    Як відомо, НАТО вперше проведе великі кібернавчання у Києві. Вони заплановані на початок 2022 року.

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    Теги: ЄС Німеччина НАТО Путін військові Україна
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    Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену бойову готовність