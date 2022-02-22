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    Думки вголос

    Нацистів розбила антигітлерівська коаліція – тепер пора створювати антипутінську

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    1941 року німецькі фашисти (нацисти) напали на Україну. Тепер їхні російські послідовники готові повторити цей напад - Нацистів розбила антигітлерівська коаліція – тепер пора створювати антипутінську
    1941 року німецькі фашисти (нацисти) напали на Україну. Тепер їхні російські послідовники готові повторити цей напад

    У путінській Росії відродився фашизм

    Мовою оригіналу

    Могут повторить?

    Как и у многих россиян, мои корни в Украине. Моя мама родилась в Киеве до войны. А бабушка вспоминала утро 22 июня. Было воскресенье. Они с дедушкой наслаждались возможностью подольше поваляться в кровати в своей коммунальной квартире на Крещатике. И вдруг услышали взрывы. Они даже не сразу поняли, что Киев бомбят с воздуха и началась война. Решили, что это какие-то учения. А потом было много всякого страшного, дед-кадровый военный инженер воевал, семья в спешке эвакуировалась. Но главное – все живы остались. А нацисты были разбиты антигитлеровской коалицией (пора уже мировую антипутинскую коалицию создавать) при активном участии украинцев.

    Фашизм возродился в России. Мы смеялись, когда победобесцы клеили на свои немецкие машины стикеры «Можем повторить!». А, оказалось, что они действительно реально хотят повторить нацистскую агрессию против Украины.

    Мог ли я подумать, что события, о которых мне рассказывала бабушка, могут повториться, причем в роли немецко-фашистских агрессоров выступят россияне?

    В 1941 году немецкие фашисты (нацисты) напали на Украину. Сейчас их российские последователи готовы повторить это нападение.

    Руки прочь от Украины!!! Остановить поджигателей третьей мировой войны и их бесноватого фюрера!!!

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Друга світова війна фашизм
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    Нацистів розбила антигітлерівська коаліція – тепер пора створювати антипутінську