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    Думки вголос

    У Росії лише два союзники: мультики та комікси

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лідер Російської Федерації любить показувати силу. Навіть, якщо це блеф - У Росії лише два союзники: мультики та комікси
    Лідер Російської Федерації любить показувати силу. Навіть, якщо це блеф
    фото з відкритих джерел

    Путін вважав, що його маневри налякають світ

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    Российская правящая верхушка искренне уверена, что хвост виляет собакой, а не наоборот. Она считает, что пропагандистская имитация реальности может управлять реальной жизнью. На этом убеждении основана ее внутренняя, а в последние годы и внешняя политика.

    Главная цель всего этого – страх. Внутри страны людей много лет запугивают страшными бандеровцами и натовскими агрессорами, готовыми лишить их природных ресурсов и гетеросексуальной ориентации (и только Путин, Шойгу и Лавров как три былинных богатыря могут защитить задницы россиян от гейевропеской агрессии).

    Эта стратегия оказалась в России успешной. Народ съел и и не подавился

    Тогда Путин и Ко решили применить эти же методы во внешней политике. Однако напугать американского ежа голой российской задницей не удалось.

    У этого информационного наступления было два этапа. Первый – мультики, второй – комиксы. Вначале Путин пытался испугать Запад мультиками о новом российском сверхоружии. Вставал в театральные позы, произносил драматические монологи: «Нас никто не слушал, послушайте нас сейчас!».

    Однако художественный дар мультипликаторов и артиситические способности Путина оказались не востребованы западной публикой. Она этот бенефис пожилого актёра практически не заметила.

    В прошлом году началось второе действие этого представления. После угрожающих мультиков пошли страшные комиксы. Путин подвёл войска к украинской границе, а его спецслужбы стали буквально заваливать западных коллег и СМИ картинками-схемами «предстоящего захвата Украины», не обладая при этом экономическими и даже военными ресурсами для полномаштабного наступления и серьёзной конфронтации с Западом.

    По мнению режиссёра этого представления США и НАТО должны были испугаться одного грозного вида российской армии и быстро принять условия капитуляции

    В этот раз вначале вроде удалось напрячь западных «партнёров». Но потом, после неизбежных ритуальных переговоров, Путина опять послали далеко и надолго.

    Каким будет третий акт этого «марлезонского балета»? После неудачи с демонстрацией мультиков и комиксов Путин, Лавров и Шойгу покажут цирковую клоунаду, акробатический этюд или эротическую мизансцену?

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: США НАТО Путін політика
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    У Росії лише два союзники: мультики та комікси