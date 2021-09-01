Covid-19 у столиці: коронавірус виявлено у 268 киян

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129517 випадків захворювання на Covid-19

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу померла 5281 людина

За минулу добу, 31 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 268 осіб. Це на 64 випадки більше, ніж за 30 серпня. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224492 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 216150 особа (за добу 31 серпня – 138)

померли 5281 (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 129517 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 70 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125560 особи (за добу 31 серпня – 26)

померли 2797 особи (за добу – 0)

Загалом, за минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52). За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.