В інвалідному візку та на коні. Як за декілька років буде виглядати виступ Путіна

Володимир Путін

Унікальні фейкові російські ракети знову не даватимуть спокою Путіну

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В большой пафосный зал, собравший всю российскую «элиту», въезжает лошадка, к которой вместо седла привязано инвалидное кресло. На нем гордо восседает президент Путин. Кресло раскачивается и норовит сползти куда-то вбок. Чтобы этого не произошло, его подпирают с двух сторон рослые охранники, бегущие рядом. В какой-то момент лошадь упрямо останавливается и начинает пятиться назад. Тогда один из охранников вынимает Путина из кресла и на руках, как младенца, доносит до трибуны.

«Друзья! - с места в карьер начинает Путин. – У меня есть прекрасные новости для вас. Наши доблестные ученые ядерщики-мультипликаторы разработали несколько новых гипер-пупер смертоносных ракет, способных уничтожить все живое на Земле!».

Бурные овации, всеобщее ликование, переходящее в истерику. Депутаты и чиновники, как во время средневековых массовых психозов, пускаются в неистовую пляску, бьются в конвульсиях, кликушествуют, громко мяукают, лают.

«Теперь у нас есть уникальная ракета «Крот», - продолжает президент. – Она летит не вверх, а вниз. Мы можем запустить ее в святую российскую землю, она пробьет планету насквозь и ударит прямо под кресло американского президента в Овальном кабинете Белого дома!».

Публика в зале неистовствует. Михалков, ошалев от счастья, съедает свои усы. Гундяев громко молится за «Крота», а потом в дикой пляске роняет на пол и топчет патриаршую митру. Жирный Рагозин вываливается из огромного кресла и катится колобком к трибуне. Матвиенко снимает лифчик, тряся мощной грудью, крутит его над головой и кричит: «Оле-оле-оле ракета-чемпион!». Киселев со всей мочи орет: «в ядерный пепел!» и лопается от натуги. Медведев просыпается.

«Но это еще не все! - продолжает Путин. – Следующая наша ракета – «Фигуристка». Она вообще не имеет аналогов. При взлете исполняет сложнейшие элементы фигурного катания, в том числе пятерной Аксель. Крутясь в воздухе вокруг своей оси, делает десять Махов крыльями. Этого кроме нее не умеет никто, ни одна фигуристка в мире.

И, наконец, самая грозная наша новинка – ракета «Врай». Ее цель - солнце, которое она в состоянии взорвать и погасить. В результате, все жители США и других стран НАТО сдохнут в течение 3 секунд. Ну, а нам она только на пользу. Мы, как известно, попадем в это время в рай…

США нас не хотели слушать. Теперь у нас есть сверхоружие. Послушайте нас сейчас! Послушайте уже наконец-то, хватит нас игнорировать! Послушайте, что вам жалко, что ли? Послушайте, ну пожалуйста!».

Тон из агрессивного постепенно переходит в жалобный. Путин срывается в истерику, слезы обиды катятся по его щекам.

Однако его не слышат. Причем не только в США, но и в самой России. Россиянам не до того. В российских городах открылись китайские военно-полевые кухни, нужно срочно занимать очередь за бесплатной рисовой похлебкой и супом из свиной тушенки.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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