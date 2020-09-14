  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Від путінського режиму під пресом історії залишаться тільки потворні уламки

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Від путінського режиму під пресом історії залишаться тільки потворні уламки

    При Путіні Росія перетворилася на конгломерат кримінальних банд

    Мовою оригіналу

    Знаете, на что больше всего похож путинизм? На стронизм. Так называли систему власти парагвайского диктатора Стресснера. Вот её характерные черты:

    • диктатура главы государства;
    • общественно-политическое доминирование правящей партии;
    • высокая политическая роль силовых структур;
    • репрессивное подавление оппозиции;
    • государственный дирижизм в экономике
    • идеология национализм
    • тесное сращивание государственного аппарата, прежде всего военно-полицейского с теневой экономикой и организованным криминалитетом;
    • сохранение формальной многопартийности и выборов;
    • специфический точечный характер репрессивной политики (в период расцвета системы).

    При Стресснере, как и при Путине, государство представляло собой конгломерат криминальных группировок, руководимых высшими чиновниками и силовиками.

    Отличают путинизм от стронизма только откровенно империалистическая, агрессивная, аннексионистских внешняя политика и экономический застой (при стронизме парагвайская экономика долгое время росла).

    А вот финал у обеих систем будет одинаково печальный. Стресснера свергли, а памятники ему разрушили. Теперь они символизируют решимость парагвайцев не допустить повторения диктатуры. На этом искореженном памятнике бывшему диктатору написано: «Больше никогда». Тоже будет и с путинской системой - под прессом истории останутся только ее безобразные обломки.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Артемій Троїцький
    Артемій Троїцький

    Російський журналіст, дисидент

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Тетяна Деркач
    Тетяна Деркач

    Журналістка

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ