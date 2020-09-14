Від путінського режиму під пресом історії залишаться тільки потворні уламки

При Путіні Росія перетворилася на конгломерат кримінальних банд

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Знаете, на что больше всего похож путинизм? На стронизм. Так называли систему власти парагвайского диктатора Стресснера. Вот её характерные черты:

диктатура главы государства;

общественно-политическое доминирование правящей партии;

высокая политическая роль силовых структур;

репрессивное подавление оппозиции;

государственный дирижизм в экономике

идеология национализм

тесное сращивание государственного аппарата, прежде всего военно-полицейского с теневой экономикой и организованным криминалитетом;

сохранение формальной многопартийности и выборов;

специфический точечный характер репрессивной политики (в период расцвета системы).

При Стресснере, как и при Путине, государство представляло собой конгломерат криминальных группировок, руководимых высшими чиновниками и силовиками.

Отличают путинизм от стронизма только откровенно империалистическая, агрессивная, аннексионистских внешняя политика и экономический застой (при стронизме парагвайская экономика долгое время росла).

А вот финал у обеих систем будет одинаково печальный. Стресснера свергли, а памятники ему разрушили. Теперь они символизируют решимость парагвайцев не допустить повторения диктатуры. На этом искореженном памятнике бывшему диктатору написано: «Больше никогда». Тоже будет и с путинской системой - под прессом истории останутся только ее безобразные обломки.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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