Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву

Європейські лідери привітали зусилля Трампа та заявили, що Росія не може мати право вето проти НАТО

Провідні європейські лідери, серед яких президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші, оприлюднили спільну заяву щодо підсумків зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. У ній вони привітали дипломатичні зусилля президента США та підтвердили непохитну солідарність з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву.

Згідно із заявою, Дональд Трамп поінформував їх та президента України Володимира Зеленського про результати своєї зустрічі з російським диктатором на Алясці. Лідери ЄС, Великої Британії та Фінляндії привітали прагнення Трампа «припинити вбивства в Україні, зупинити агресивну війну Росії та досягти справедливого і тривалого миру».

Повний текст заяви:

Рано вранці президент Трамп провів для нас і президента Зеленського звіт про результати своєї зустрічі з президентом Росії на Алясці 15 серпня 2025 року.

Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Як сказав президент Трамп: «Немає угоди, поки не буде угоди». Як і передбачає президент Трамп, наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, з яким він зустрінеться найближчим часом.

Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція бажаючих готова відігравати активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.

Україна сама прийматиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру.

Доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дональда Трампа.

«Чудовий і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським та різними європейськими лідерами, включаючи високоповажного генерального секретаря НАТО», – заявив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що всі дійшли згоди, що найкращим способом завершити війну є укладення мирної угоди, яка покладе їй край, а не просто угоди про припинення вогню, яка часто не дотримується.

Як відомо, президент України здійснить візит до Вашингтона в понеділок, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За підсумками тривалої розмови між лідерами український президент прийняв запрошення та повідомив, що планує обговорити всі деталі «по завершенню вбивств, по завершенню війни» саме під час зустрічі у Білому домі.