Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським

Журналіст запитав Трампа, чому Путін не хоче зустрітися із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Журналіст запитав Трампа, чому Путін не хоче зустрітися із Зеленським, на що він відповів: «Тому, що він його не любить».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

Зауважимо, цього тижня запланована зустріч представників США й України для підготовки можливих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це стало відомо на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.