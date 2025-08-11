Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня

Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу

ВАКС не відсторонив від посади Кириленка, Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ, Трамп зробив заяви про переговори на Алясці. «Главком» склав добірку новин 11 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ

Сьогодні, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей. Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Індія підтримує «наші мирні зусилля й поділяє позицію «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України». За словами глави держави, інші формати не дадуть результату.

«Також ми детально говорили про санкції проти Росії. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали. Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами», – підсумував Зеленський.

Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності

Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Що пропонує документ?

Медична допомога:

безоплатне зубопротезування (крім дорогих металів);

безоплатні протези та протезно-ортопедичні вироби;

реабілітація, необхідні медпослуги;

безоплатні ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та робота:

професійна адаптація;

цільова підтримка на навчання у ПТУ, коледжах, університетах.

Соціальний захист:

100% знижка на комунальні послуги та паливо – для постраждалих з інвалідністю;

75% – для інших постраждалих;

50% – для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт:

безоплатний проїзд міським, приміським транспортом;

знижки або безоплатні міжміські поїздки (залежно від статусу).

Фінансова підтримка:

підвищення пенсій або довічна допомога (25-50% прожиткового мінімуму);

щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Нардеп зауважив, що далі законопроєкт має бути розглянутий і ухвалений парламентом.

Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі

Кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, у відповідь на це, Білорусь також відправила певні свої підрозділи в Росію для тренувань на місцевих полігонах.

Демченко наголосив, що українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі, оскільки цей напрямок залишається загрозливим для України.

«Під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни», – зазначив він.

Водночас, станом на зараз, Демченко вважає загрозу з території Білорусі несуттєвою, оскільки не фіксується формування жодного ударного угруповання в напрямку кордону.

ВАКС не відсторонив від посади Кириленка

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо відсторонення голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Водночас ВАКС повторно поклав процесуальні обовʼязки на обвинуваченого. Зокрема:

прибувати за викликом до суду, детектива, прокурора;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати паспорти для виїзду за кордон;

не відлучатися за межі України;

утримуватися від спілкування зі свідками.

Термін дії обовʼязків – два місяці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Трамп зробив заяви про переговори на Алясці

Президент США Дональд Трамп не запровадив обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

«Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити», – наголосив лідер США.

Також Трамп заявив, що зведе російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в одній кімнаті. «Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або – Зеленський, Путін і я», – сказав президент США. Він додав, що буде присутнім на зустрічі, «якщо їм це потрібно».

Трамп додав, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Американський лідер підсумував, що не буде укладати угоду між Росією та Україною. «Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ та Україна, – «Главком»). Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано», – йдеться у заяві.