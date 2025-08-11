Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
фото: The Washington Post

1 серпня президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді

ВАКС не відсторонив від посади Кириленка, Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ, Трамп зробив заяви про переговори на Алясці. «Главком» склав добірку новин 11 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ

Сьогодні, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей. Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Індія підтримує «наші мирні зусилля й поділяє позицію «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України». За словами глави держави, інші формати не дадуть результату.

«Також ми детально говорили про санкції проти Росії. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали. Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами», – підсумував Зеленський.

Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності

Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Що пропонує документ?

Медична допомога:

  • безоплатне зубопротезування (крім дорогих металів);
  • безоплатні протези та протезно-ортопедичні вироби;
  • реабілітація, необхідні медпослуги;
  • безоплатні ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та робота:

  • професійна адаптація;
  • цільова підтримка на навчання у ПТУ, коледжах, університетах.

Соціальний захист:

  • 100% знижка на комунальні послуги та паливо – для постраждалих з інвалідністю;
  • 75% – для інших постраждалих;
  • 50% – для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт:

  • безоплатний проїзд міським, приміським транспортом;
  • знижки або безоплатні міжміські поїздки (залежно від статусу).

Фінансова підтримка:

  • підвищення пенсій або довічна допомога (25-50% прожиткового мінімуму);
  • щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Нардеп зауважив, що далі законопроєкт має бути розглянутий і ухвалений парламентом.

Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі

Кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, у відповідь на це, Білорусь також відправила певні свої підрозділи в Росію для тренувань на місцевих полігонах.

Демченко наголосив, що українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі, оскільки цей напрямок залишається загрозливим для України.

«Під час цих навчань не можна виключати провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни», – зазначив він.

Водночас, станом на зараз, Демченко вважає загрозу з території Білорусі несуттєвою, оскільки не фіксується формування жодного ударного угруповання в напрямку кордону.

ВАКС не відсторонив від посади Кириленка

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора щодо відсторонення голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка від посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Водночас ВАКС повторно поклав процесуальні обовʼязки на обвинуваченого. Зокрема:

  • прибувати за викликом до суду, детектива, прокурора;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • не відлучатися за межі України;
  • утримуватися від спілкування зі свідками.

Термін дії обовʼязків – два місяці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Трамп зробив заяви про переговори на Алясці

Президент США Дональд Трамп не запровадив обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Трампа.

«Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити», – наголосив лідер США.

Також Трамп заявив, що зведе російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в одній кімнаті. «Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або – Зеленський, Путін і я», – сказав президент США. Він додав, що буде присутнім на зустрічі, «якщо їм це потрібно».

Трамп додав, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах

Американський лідер підсумував, що не буде укладати угоду між Росією та Україною. «Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (РФ та Україна, – «Главком»). Росія повинна повернутися до розбудови своєї країни, великої країни, у них 11 часових поясів. У неї є великий потенціал, а їхня економіка функціонує погано», – йдеться у заяві.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
На війні загинув художник та військовий Давид Чичкан
Сьогодні, 03:54
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
Історична зустріч Путіна та Трампа сколихнула світові медіа
9 серпня, 01:57
Раніше Трамп попереджав про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт
«Їм байдуже, скільки людей гине в Україні». Трамп прокоментував підвищення тарифів для Індії
4 серпня, 18:46
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
31 липня, 19:07
Премія присуджуватиметься творцям нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п'яти років
Річниця Шевченківської премії: Зеленський розширив перелік номінацій
26 липня, 19:17
Соколовська також призначена Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації
Юлія Соколовська очолить Посольство України в Іспанії
21 липня, 13:52
До гасіння пожеж у Дарницькому районі залучено авіацію ДСНС
Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
21 липня, 13:45
СБУ системно показує ворогам та їх агентам, що відповідати за кожне вбивство доведеться
Ліквідація фсбшних кілерів – це сигнал: СБУ діє за принципами Моссаду
14 липня, 14:40
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2025 року
12 липня, 08:58

Політика

Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Тимчасова слідча комісія «копає» під НАБУ та САП? Нардеп Власенко відповів на закиди
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Окупанти створили «банк даних» українських дітей: реакція Лубінця
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua