Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
Війна, яка почалася як «божевільна ідея Путіна», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом
Російський президент переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію лише для затягування часу

Після переговорів та обговорень мирних ініціатив Росія здійснила масштабну атаку на Україну. За інформацією Sky News, хоча Кремль заявляє, що ціллю були військові об'єкти, кадри з місця подій свідчать про ураження цивільних будівель, що призвело до загибелі понад двох десятків людей. Пошкоджень також зазнали будівлі Британської ради та представництва ЄС, передає «Главком».

Автор Sky News вважає, що Володимир Путін здійснює ці напади, тому що «він може». На думку видання, російський президент переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію для затягування часу, продовжуючи «придушувати волю українців до перемоги».

У відповідь Україна атакує російські нафтові об'єкти, завдаючи Москві значної шкоди. Однак аналітики вважають, що лише цих ударів буде недостатньо, аби змусити Кремль припинити війну.

Позиції Заходу щодо війни розділилися. Європа виступає за негайне припинення вогню та посилення санкцій, тоді як президент США Дональд Трамп, на думку автора, не хоче цього. Видання зазначає, що Трамп «завжди готовий співчувати росіянам більше, ніж Україні». Нещодавно він знову звинуватив Україну в початку війни, що є «гротескним спотворенням історії».

Видання висловлює занепокоєння тим, що Росія виходить уперед у війні дронів, використовуючи іранські технології. Зростає кількість і швидкість безпілотників, що ускладнює їхнє збиття. Очікується, що до зими Росія може застосовувати до тисячі дронів за одну атаку.

Наступного тижня Путін зустрінеться з лідерами Китаю та Північної Кореї, які підтримують його дії в Україні. Автор підсумовує, що війна, яка почалася як «божевільна ідея однієї людини», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом, де все частіше використовуються машини. «Якщо президент Трамп не готовий використовувати свою владу, щоб покласти край цій війні, що принесуть ще три з половиною роки його президентства? Це лякаюче питання», – резюмує Sky News.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
