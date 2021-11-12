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    Думки вголос

    Більшість німців підтримує примусову вакцинацію

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Німеччина щепила двома дозами близько 70% населення - Більшість німців підтримує примусову вакцинацію
    Німеччина щепила двома дозами близько 70% населення
    ілюстрація з відкритих джерел

    Після пандемії настане час, коли ми будемо жити разом у цій країні. Розділення не приведе до успіху

    Міждисциплінарна асоціація інтенсивної терапії та невідкладної медицини Німеччини (DIVI) прагне рівня вакцинації населення у 80%, але виступає проти примусового щеплення

    На питання, чи допоможе обов’язкова вакцинація побороти епідемію, керівник DIVI Гернот Маркс відповів, що «Як DIVI, ми проти цього, тому що ми повинні переконувати людей, а не зобов’язувати їх. Інакше ті, хто сумнівається, віддаляться ще далі від суспільства».

    Разом з тим Маркс агітує за продовження кампанії з вакцинації: «Якби ми були там, де є Португалія, Іспанія чи Данія – різниця лише десять відсотків – то ми б не були в такому положенні».

    Нагадаю, Німеччина щепила двома дозами близько 70% населення. Нині там чергова хвиля епідемії, рівень захворюваності приблизно як в Україні. Але смертність у кілька разів менше.

    На думку німецького лікаря, якщо б доля вакцинованих була на 80%, тоді б ФРН «опинилася б в іншій ситуації». Маркс підкреслює, що вірус нині загрожує і молодим.

    На його думку, багато хто з німців став надто безтурботним, в тому числі сподіваючись на вакцину. «Повністю вакциновані люди часто мають зрозуміле бажання, щоб тепер усе було так само, як і раніше, і часто поводяться відповідно. Але навіть якщо ви були щеплені, ви можете передати вірус непомітно, це реальна небезпека».

    Попри те, щоб більшість німців підтримує примусову вакцинацію, керівник DIVI проти цього.

    «Проте, по суті, політичне завдання інше: створити єдині правила, з якими ми, як суспільство, зможемо впоратися. Після пандемії настане час, коли ми будемо жити разом у цій країні. Розділення не приведе до успіху, ми повинні продовжувати мати можливість розмовляти один з одним. Ми не можемо цього робити силою».

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: Німеччина щеплення вакцинація небезпека вірус
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    Більшість німців підтримує примусову вакцинацію