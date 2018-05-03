Чому московський піп Харон хазяйнує на захопленій території Музею історії України?

Я насправді з глибокою симпатією і великими сподіваннями дивлюся на СБУ і пана Василя Грицака, її очільника

І тому, читаючи реакцію Служби на оприлюднення мною даних паспортів (російського та українського) московського попа Харона, котрий хазяйнує на захопленій ним території Національного музею історії України, я відчуваю сум. Пане Грицак, ваше відомство заявило, що не буде перевіряти іноземне громадянство Харона. Але хіба це рівень СБУ – НЕ

Гедеон (Справжнє ім’я Харон Юрій Самуїлович, 10.06.1960 року народження) є громадянином країни-агресора

Я насправді з глибокою симпатією і великими сподіваннями дивлюся на СБУ і пана Василя Грицака, її очільника

І тому, читаючи реакцію Служби на оприлюднення мною даних паспортів (російського та українського) московського попа Харона, котрий хазяйнує на захопленій ним території Національного музею історії України, я відчуваю сум.

Пане Грицак, ваше відомство заявило, що не буде перевіряти іноземне громадянство Харона.

Але хіба це рівень СБУ – НЕ РОБИТИ всього-навсього одну річ?

Ні, ні і ще раз ні! (Тим більше, хіба народний депутат Ігор Луценко їх просив перевіряти іноземне громадянство?)

Хочу Вам, пане Грицак, підказати дещо.

СБУ треба оприлюднити спраглим до правди читачам ВЕСЬ перелік тих дій, котрими воно буде принципово НЕ БУДЕ займатися у зв’язку з цим кричущим випадком, а саме - захопленням особливо цінних земель у центрі Києва, земель історико-культурного призначення, спорудженням незаконної капітальної споруди, махінаціями з реєстрацією права власності на цю споруду, нищенням археологічної пам’ятки «Місто Володимира», із завданням збитків на більш ніж 2.6 млн гривень пошкодженням археологічного шару, і т.д.

Я наведу СБУ цей список, адже я Вам, пане Грицак, як вже казав, щиро симпатизую.

По-перше, пане Грицак, Служба Безпеки НЕ БУДЕ реєструвати жодного кримінального провадження у зв’язку з численними, описаними мною і багатьма ЗМІ злочинами, котрі кояться іноземним громадянином на території національної святині.

По-друге, Служба Безпеки НЕ БУДЕ виясняти, за яким паспортом Харон перетинає кордон України.

По-третє, пане Грицак, Служба Безпеки НЕ БУДЕ з’ясовувати обставини набуття іноземним громадянином Хароном паспорта громадянина України, котрий Харон використовує у оборудках з незаконною нерухомістю і котрий, як кажуть дуже злі та інформовані язики, є фальшивкою.

По-четверте, Служба Безпеки НЕ БУДЕ розглядати питання про недопуск Харона на територію України, як небезпечної особи, що своїми діями займається провокуванням релігійної ворожнечі в центрі столиці, нищить (це підтверджено висновками археологів) культурний спадок української держави.

Бо хіба для цього ми, платники податків, фінансуємо СБУ з кількома десятками тисяч співробітників, «Альфою» і паном Грицаком?

Врешті, пане Грицак, ваша СБУ не буде перевіряти вашого власного радника Тандіта на відповідність його дій інтересам національної безпеки. Не для того його ви тримаєте.

Хай далі прославляє на телеканалах російського шахрая, виступаючи у офіційному статусі радника Служби Безпеки України.

Хай далі спілкується навіть на офіційних заходах, не кажучи вже про численні виступи у ЗМІ, винятково мовою держави-агресора. Закон і Конституція на держслужбовця Тандіта не розповсюджується.

Ось це є справжній масштаб діяльності СБУ, а не якесь не-перевіряння якогось громадянства, про що вас ніхто і не думав просити.

Джерело: блог Ігора Луценка

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