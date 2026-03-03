Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану

Сторони домовилися працювати над підтримкою захисту життя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мереж.

We discussed the key aspects of the situation in the Middle East and the Gulf region with the President of the United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed Al Nahyan @MohamedBinZayed. I expressed my condolences over the lives lost as a result of Iran’s insane strikes.



March 3, 2026

За словами глави держави, під час перемовин ішлося про наслідки ударів з боку Ірану та можливі кроки для підтримки цивільного населення. «Обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану», – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що президент ОАЕ окреслив характер атак. «Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах звернулося до громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн, із проханням заповнити інформаційно-облікову форму.

До слова, через загострення воєнного конфлікту та масовані ракетні обстріли з боку Ірану один із найбільших авіаційних вузлів світу, Міжнародний аеропорт Дубая (DXB), фактично припинив роботу.