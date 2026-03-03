Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру Об'єднаних Арабських Еміратів
фото: Zelenskiy Official

Сторони домовилися працювати над підтримкою захисту життя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мереж.

За словами глави держави, під час перемовин ішлося про наслідки ударів з боку Ірану та можливі кроки для підтримки цивільного населення. «Обговорили ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану», – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що президент ОАЕ окреслив характер атак. «Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі», – сказав глава держави.

Нагадаємо, що посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах звернулося до громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Королівства Бахрейн, із проханням заповнити інформаційно-облікову форму. 

До слова, через загострення воєнного конфлікту та масовані ракетні обстріли з боку Ірану один із найбільших авіаційних вузлів світу, Міжнародний аеропорт Дубая (DXB), фактично припинив роботу

Читайте також:

Теги: війна Іран Володимир Зеленський ОАЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник намагається тиснути, але результатів немає
Окупанти видихаються? Огляд фронту
20 лютого, 09:55
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
The Atlantic: Найближчим часом Трамп може вийти з переговорів щодо війни в Україні
12 лютого, 22:51
Виставка приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ
Мистецтво воїнів: у столиці відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022» (фото)
19 лютого, 08:38
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну та просувається на фронті
Зеленський прокоментував можливу участь у виборах
20 лютого, 21:54
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа буде поруч з українським народом стільки, скільки знадобиться для перемоги
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
24 лютого, 08:13
Зеленський зауважив, що наразі не має часу на друзів
Президент розповів, якою людиною його зробила війна
24 лютого, 21:38
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським
28 лютого, 02:32
Гілі: Ми посилили оборону Великої Британії в регіоні
Британія заявляє, що США мають створити правову основу для ударів по Ірану
1 березня, 13:12
Трамп заявив, що США завдали превентивних ударів, бо Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї
Іран пішов на контакт: Трамп зробив несподівану заяву
1 березня, 18:59

Політика

ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу
ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
Орбан вчергове поскаржився на Зеленського
Орбан вчергове поскаржився на Зеленського
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua