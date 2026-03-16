Росія атакувала Запоріжжя: є загибла

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Пошкоджено будинки унаслідок атаки РФ
фото: Запорізька ОВА

Рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами

Російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Унаслідок цього загинула жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Унаслідок російського удару пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

Зокрема, рятувальники дістали жінку та дівчину, які перебували під завалами. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що у Запоріжжі знеструмлено понад 7,5 тис. абонентів через російську атаку.

Як відомо, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, скоєної окупантами 14 березня. Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох. Ще 21 людина поранена.

