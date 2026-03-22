Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW

Окупанти мають намір створити умова для весняно-літнього наступу 2026 року

Російські війська, імовірно, перейшли до активної фази очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року. Основні зусилля зосередили на прориві так званого «фортечного поясу» України в Донецькій області. Як інформує «Главком», про це пише ISW.

За даними українських військових, противник значно активізував бойові дії на Лиманському напрямку. Основна мета – просування у бік Слов’янська з північного сходу, що може створити умови для подальшого наступу також зі сходу та південного сходу.

Як повідомили у 3-му армійському корпусі та Об’єднаному оперативному угрупованні сил, 19 березня російські підрозділи здійснили масштабний механізований штурм чисельністю до батальйону. У наступі брали участь сили 1-ї гвардійської танкової армії та 20-ї загальновійськової армії РФ.

Окупанти діяли одразу на семи напрямках, залучивши понад 500 піхотинців, десятки одиниць бронетехніки, а також більш як 100 одиниць легкої мобільної техніки – мотоциклів, баггі та всюдиходів. Такий масштаб атаки суттєво перевищує інтенсивність більшості попередніх наступів РФ за останні місяці.

Українські військові зазначають, що Лиман є ключовим опорним пунктом на шляху до Слов’янська. У разі його втрати ворог може використати місто як плацдарм для подальшого наступу також на Краматорськ.

Російські сили також змінюють тактику: замість класичних механізованих колон вони дедалі частіше застосовують розосереджені атаки з різних напрямків. Це дозволяє їм ускладнювати роботу української оборони, зокрема систем безпілотного спостереження.

Крім того, зафіксовано зростання кількості авіаударів і атак дронами. Росія активно використовує керовані авіабомби, ударні безпілотники та барражуючі боєприпаси, намагаючись знищити логістику та оборонні можливості українських сил перед наземними операціями.

Водночас противник готує підґрунтя для наступу і з півдня – на Краматорському та Костянтинівському напрямках. За словами підполковника ЗСУ Дмитра Запорожця, російські війська посилюють штурми, перекидають особовий склад, техніку та нарощують інтенсивність артилерійських і авіаційних ударів.

Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях і логістичних маршрутах.

«Російські війська посилюють наземні штурми та удари, а переміщення важкої техніки та військ до лінії фронту, ймовірно, спрямоване на створення умов для весняно-літнього наступу 2026 року та розширення наземних операцій з півдня від фортечного поясу», – наголошують аналітики.

Із метою підготовки до наступу армія РФ, продовжують у матеріалі, проводить кампанію повітряного перехоплення на південному краї «поясу фортець», завдаючи ударів по основних українських наземних лініях зв’язку в цьому районі та населених пунктах у безпосередній близькості від Краматорська.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

