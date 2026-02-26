Головна Світ Політика
Польський дипломат розказав, які висновки Варшава зробила з минулорічного дронового удару Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польський дипломат розказав, які висновки Варшава зробила з минулорічного дронового удару Росії
Пьотр Лукасевич згадав події минулого року, коли 19 російських дронів залетіли у повітряний простір Польщі
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні: «У ніч з 9 на 10 вересня 2025 року польська амбасада відповідали за польсько-українську координацію»

Російська провокація у вересні 2025 року, коли десятки дронів порушили повітряний простір Польщі, стала точкою неповернення для безпеки регіону. Варшава відповіла на цей виклик не лише дипломатичними нотами, а й запуском виробництва унікальної антидронової системи, відомої як «помста Тарнова». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Пьотр Лукасевич згадав події минулого року, коли 19 російських дронів залетіли у повітряний простір Польщі. У ту ніч польська амбасада в Києві стала центром польсько-української координації.

«Коли в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року 19 російських дронів залетіли у повітряний простір Польщі, ми як польська амбасада відповідали за польсько-українську координацію і за те, як налагодити антидронову співпрацю між нашими країнами», – зазначив дипломат.

Практичним результатом висновків з дронної атаки став запуск виробництва нової антидронової системи в місті Тарнув. Прем’єр-міністр Дональд Туск жартома назвав її «помстою Тарнова».

«Така співпраця обговорювалася і під час останнього візиту до Києва прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, тоді сторони говорили про те, як прискорити та покращити таку взаємодію, виходячи з ресурсів, якими володіє Польща. А практичним результатом тодішньої дронової атаки є те, що у Польщі почалося виробництво антидронової системи, яку пан Туск жартома назвав «помстою Тарнова». Бо система виробляється у Тарнові і незабаром стане на захист польського повітряного простору», – розповів дипломат.

На відміну від деяких інших партнерів, Польща воліє не афішувати деталі спільного з Україною виробництва озброєнь. За словами Лукасевича, це «обдумана стратегія» безпеки.

«Польща – на відміну від інших наших партнерів – не хвалиться спільним з Україною виробництвом дронів. Чи це є нашою помилкою? Радше – обдуманою стратегією… Але наша співпраця триває і у сфері засобів оборони, і у сфері наступальних засобів. Відбувається військово-технічне співробітництво, відбувається часткове перенесення українського виробництва на територію Польщі – щоб воно тривало там у безпеці», – підкреслив він.

Важливим аспектом співпраці стало часткове перенесення українського оборонного виробництва на територію Польщі.

«Тут ми спираємося на великий досвід України і на можливості польської оборонної промисловості, а також на ті на кошти, які виділяють європейські партнери. Сподіваймося, все це сприятиме розбудові воєнних потужностей Польщі та України», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, польський уряд має докази того, що атака російських безпілотників на Польщу була спланованою провокацією.

