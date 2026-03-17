США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі

Єгор Голівець
За даними ЗМІ, Вашингтон передав Гавані сигнал, який може вплинути на подальші переговори між сторонами

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За словами співрозмовників видання, американська сторона дала зрозуміти кубинським перемовникам, що Діас-Канель має піти у відставку. Водночас цей сигнал не подавався як прямий ультиматум, а радше як крок, який може сприяти досягненню подальших домовленостей.

Джерела зазначають, що наразі США не наполягають на діях проти членів родини Кастро, які й досі мають значний вплив у політичній системі Куби.

На думку частини представників адміністрації Трампа, відставка Діаса-Канеля могла б відкрити шлях до масштабних економічних реформ. У Вашингтоні вважають, що чинний лідер Куби, як прихильник жорсткого курсу, навряд чи підтримає такі зміни.

Водночас для Трампа подібний крок міг би стати символічною політичною перемогою. Зокрема, у США розглядають можливість продемонструвати усунення лідера лівого уряду, подібно до того, як президент раніше позиціонував свої дії щодо Венесуели.

Американські перемовники також наполягають на усуненні від влади частини високопосадовців, пов’язаних із політичною спадщиною екслідера Куби Фіделя Кастро. Крім того, США порушують питання звільнення політичних в’язнів.

65-річний Мігель Діас-Канель обіймає посаду лідера Куби з 2018 року. До завершення його терміну залишається ще близько двох років.

Водночас значний вплив у країні зберігає військовий бізнес-конгломерат GAESA, який контролює ключові галузі кубинської економіки, зокрема туризм і роздрібну торгівлю.

За інформацією джерел, кубинські перемовники визнають складність нинішньої політичної ситуації, однак наголошують, що будь-які зміни влади не повинні виглядати як рішення, продиктоване Вашингтоном.

Зазначається, що одним із ключових представників Куби на переговорах є Рауль Гільєрмо Родрігес Кастро – онук Рауля Кастро. Він підтримує прямий контакт із державним секретарем США Марко Рубіо і, ймовірно, зберігатиме значний вплив у владі навіть у разі зміни лідера.

За даними The New York Times, адміністрація Трампа прагне домогтися змін у політичному керівництві Куби без застосування військової сили.

Серед інших пропозицій, які обговорюються, є ідея приватизації нафтового сектору Куби. Однак кубинська сторона виступає проти цього, побоюючись посилення впливу США на економіку острова.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 777 танків
Втрати ворога станом на 14 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
14 березня, 08:16
Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на розміщення додаткових військ на авіабазі «Міхай Когелничану»
Румунія схвалила розміщення сил США на базі біля кордону України
11 березня, 16:32
Президент заявив, що Київ поки не отримував деталей переговорів Трампа і Путіна
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
10 березня, 18:12
14 років свого життя Макаєв віддав роботі в органах військової прокуратури
На фронті загинув полковник юстиції. Згадаймо Олександра Макаєва
7 березня, 09:00
Мін’юст США висунув обвинувачення екс-пілоту за роботу з ВПС Китаю
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм
27 лютого, 04:00
Війна як відчай імперського проєкту
Україна як вирок Російській імперії
25 лютого, 13:29
22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру
Перше засідання Ради миру Трампа: скільки країн підтвердили участь
19 лютого, 04:44
У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
18 лютого, 04:15
Під час розбору завалів у зруйнованій вибухом будівлі військової комендатури вже знайшли 3-х загиблих
Смертельний вибух у Ленінградській області: військова комендатура окупантів перетворилася на руїни
17 лютого, 15:37

Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
В Індії затримали шістьох українців за підозрою у підготовці терактів
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»
ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

