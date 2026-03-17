США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі

За даними ЗМІ, Вашингтон передав Гавані сигнал, який може вплинути на подальші переговори між сторонами

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The New York Times.

За словами співрозмовників видання, американська сторона дала зрозуміти кубинським перемовникам, що Діас-Канель має піти у відставку. Водночас цей сигнал не подавався як прямий ультиматум, а радше як крок, який може сприяти досягненню подальших домовленостей.

Джерела зазначають, що наразі США не наполягають на діях проти членів родини Кастро, які й досі мають значний вплив у політичній системі Куби.

На думку частини представників адміністрації Трампа, відставка Діаса-Канеля могла б відкрити шлях до масштабних економічних реформ. У Вашингтоні вважають, що чинний лідер Куби, як прихильник жорсткого курсу, навряд чи підтримає такі зміни.

Водночас для Трампа подібний крок міг би стати символічною політичною перемогою. Зокрема, у США розглядають можливість продемонструвати усунення лідера лівого уряду, подібно до того, як президент раніше позиціонував свої дії щодо Венесуели.

Американські перемовники також наполягають на усуненні від влади частини високопосадовців, пов’язаних із політичною спадщиною екслідера Куби Фіделя Кастро. Крім того, США порушують питання звільнення політичних в’язнів.

65-річний Мігель Діас-Канель обіймає посаду лідера Куби з 2018 року. До завершення його терміну залишається ще близько двох років.

Водночас значний вплив у країні зберігає військовий бізнес-конгломерат GAESA, який контролює ключові галузі кубинської економіки, зокрема туризм і роздрібну торгівлю.

За інформацією джерел, кубинські перемовники визнають складність нинішньої політичної ситуації, однак наголошують, що будь-які зміни влади не повинні виглядати як рішення, продиктоване Вашингтоном.

Зазначається, що одним із ключових представників Куби на переговорах є Рауль Гільєрмо Родрігес Кастро – онук Рауля Кастро. Він підтримує прямий контакт із державним секретарем США Марко Рубіо і, ймовірно, зберігатиме значний вплив у владі навіть у разі зміни лідера.

За даними The New York Times, адміністрація Трампа прагне домогтися змін у політичному керівництві Куби без застосування військової сили.

Серед інших пропозицій, які обговорюються, є ідея приватизації нафтового сектору Куби. Однак кубинська сторона виступає проти цього, побоюючись посилення впливу США на економіку острова.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає варіант переходу Куби під контроль Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі він зазначив, що Вашингтон володіє достатніми важелями впливу, щоб змінити політичну ситуацію на острові