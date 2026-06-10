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Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Поліцейським індексація, військовим – терпіння

glavcom.ua
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фото: Генштаб ЗСУ

Армія жебраків

Рада 269-ма голосами проголосувала за законопроєкт, котрий передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів (близько 33 280 грн).

Щоправда, не для військовослужбовців, а для поліцейських та рятувальників. Порадіємо за них – сподіваюся, що Президент підпише.

Ну а військовослужбовці все ще лишаються з тими ж цифрами, як і на почату повномашстабки. Стабільність!

21 тисячі гривень – базове, непорушне число уже п'ятий рік. Найстабільніший, мабуть, фінансовий показник серед доходів. 

З початку війни, з кінця лютого 2022 по травень 2026 (останні дані), ріст цін склав понад 65%.

Середня зарплата у нас зараз 30 515 грн. Це офіційні помісячні дані Держкомстату. А середня зарплата чоловіків в Україні (у армії більшість становлять чоловіки) – 33 798.

Тобто середній військовослужбовець, котрий загалом не визначає місце своєї служби, а відтак і доходи, найчастіше отримує в півтора рази менше середньостатистичного цивільного українця.

Котрий, до речі, належить сам собі, котрий має 2 вихідних на тиждень, живе де захоче, не зобов'язаний ризикувати здоров'ям за наказом.

Щомісяця, з кожним відсотком інфляції сума реального грошового забезпечення військових падає.

Щороку, при ухваленні держбюджету, більшість в Верховній раді, проектувальники параметрів бюджету у Мінфіні та усі ніші причетні, з підписантом усіх законів включно, ігнорують біднішання оборонців країни.

Чим далі, тим менше країна хоче годувати свою армію.

Бо знає – а куди вони дінуться?

***

У мене є знайомий екіпаж, котрий збив понад 25 шахедів за кілька місяців. Думаєте, хтось виплатив їм премії? думаєте, більшу частину часу вони отримують не 22 тисячі на місяць, а більше?

В мене є знайомий, пілот перехоплювачів, кілька десятків збиттів. Він ледве зводить кінці з кінцями, носить одяг з дірками.

Інший, теж з численними успішними ураженнями – я йому віддавав свій сухпай, щоб він міг зекономити на їжі.

Минулого року я писав про знайомого офіцера, котрий жив у машині в Житомирі, щоб економити на житлі. (Дякую всім, хто тоді запропонував допомогу!). Ситуація у забезпеченні з тих пір стала лише гірше.

***

Це свинство.

Це єдиний порив свинства, в якому злилися влада і маси пересічних громадян.

Два мільйони ухилянтів не хочуть прийти на заміну менш ніж мільйону тих, хто уже в армії, створивши можливість служити по черзі кілька років. А декілька сотень людей у владі до сих пір не знайшли джерел для індексації грошового забезпечення бійців Сил оборони.

Більшість – не хоче ні воювати, ні годувати армію. Гроші є, люди є – просто немає бажання.

Причина одна – тому що знають, що армія не прийде і не візьме їх за горло.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія бюджет ЗСУ

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