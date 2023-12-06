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ЗСУ змусили окупантів відійти з двох передових позицій в районі Авдіївки – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ змусили окупантів відійти з двох передових позицій в районі Авдіївки – ISW
фото з відкритих джерел

Українські сили відбили щонайменше 11 штурмів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки

ЗСУ просунулися на схід від ділянки залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу і змусили росіян відійди з двох передових позицій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута. Український військовий оглядач заявив, що українські сили здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

5 грудня російські війська продовжили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 11 штурмів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Український командир, який діє в районі Бахмута, заявив, що артилерійські підрозділи ЗСУ та оператори безпілотників знищують приблизно 80 відсотків російської техніки під час російських штурмів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися вздовж ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичі і біля Степового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського.

Українські війська 5 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що українські війська просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Український військовий оглядач заявив 5 грудня, що ЗСУ змусили російські війська відійти з двох передових позицій.

Російський «воєнкор» заявив, що українські війська контратакують біля Степового та тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 13 російських атак біля Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Золотої Ниви (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили атакували в районі Балки Успенівки (5 км на північний схід від Роботиного).

Раніше повідомлялося, що сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. Літакпід прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по Одещині.

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Теги: ЗСУ Генштаб контрнаступ

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