Зеленський анонсував «хороші далекобійні речі», які відчують окупанти (відео)
Глава держави заслухав доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
«Щойно провів засідання Ставки – особливе, тривале, детальне. Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання», – сказав він.
Крім того, був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України – ракети, масовані удари дронів. – «Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО».
Окремо проаналізували роботу Patriot та Nasams. – «Усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення».
Глава держави також заслухав доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрему увагу приділили донецьким напрямкам: Авдіївці, Марʼїнці, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення.
«Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках. Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу», – додав він.
Крім того, Зеленський підписав закон України про державний бюджет на наступний рік. Глава держави зазначив, що в ньому головний пріоритет – це захист від російської агресії.
«Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов’язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її. І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес і навіть розвиває його, усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей. Захистити та зміцнити нашу незалежність, захистити наших людей, відновити нормальне, гідне життя – максимально. Я дякую всім, хто бʼється та працює заради цього! Слава всім українським воїнам! Слава нашому потужному народу! Слава Україні!», – завершив президент.
Нагадаємо, триває 643-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну ударним БпЛА типу Shahed-136/131, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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