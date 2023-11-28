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Зеленський анонсував «хороші далекобійні речі», які відчують окупанти (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував «хороші далекобійні речі», які відчують окупанти (відео)
Володимир Зеленський подякував українським воїнам
фото: Офіс президента

Глава держави заслухав доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Щойно провів засідання Ставки – особливе, тривале, детальне. Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання», – сказав він.

Крім того, був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України – ракети, масовані удари дронів. – «Проаналізували тактику захисту нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО».

Окремо проаналізували роботу Patriot та Nasams. – «Усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення».

Глава держави також заслухав доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрему увагу приділили донецьким напрямкам: Авдіївці, Марʼїнці, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення.

«Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках. Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу», – додав він.

Крім того, Зеленський підписав закон України про державний бюджет на наступний рік. Глава держави зазначив, що в ньому головний пріоритет – це захист від російської агресії.

«Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов’язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її. І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес і навіть розвиває його, усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей. Захистити та зміцнити нашу незалежність, захистити наших людей, відновити нормальне, гідне життя – максимально. Я дякую всім, хто бʼється та працює заради цього! Слава всім українським воїнам! Слава нашому потужному народу! Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 643-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну ударним БпЛА типу Shahed-136/131, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ окупанти війна Володимир Зеленський

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