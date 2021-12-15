Рада повернула місту Володимир-Волинский історичну назву

Володимир – історична назва міста, яке є одним з найдавніших в Україні та вперше згадувалося у Повісті минулих літ

За перейменування міста у Володимир проголосували 348 нардепів

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області на Володимир. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні парламенту сьогодні, 15 грудня. Про це також написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Місто Володимир-Волинський тільки що втратило другу частину назви. Тепер в нас є свій Володимир, якому вже 1000 років!», – написав Гончаренко.

За перейменування міста у Володимир проголосували 348 нардепів із 226 необхідних. Не було жодного голосу проти, п'ятеро депутатів утрималися та 20 не голосували.

За перейменування міста у Володимир проголосували 348 нардепів

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що Володимир – історична назва міста, яке є одним з найдавніших в Україні та вперше згадувалося у Повісті минулих літ.

У 1795 році місто було включено до складу Російської імперії. Після цього до назви додали приставку – Волинський, щоб відрізняти його від Володимира-на-Клязьмі.

У записці йдеться, що повернення історичної назви підтримала об'єднана територіальна громада, міськрада та Волинська облрада.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула селу Мармузовичі Львівської області назву, яка була в нього до перейменування у рамках декомунізації – Андріївка.

Також Верховна Рада України перейменувала два населених пункти у Волинській та Запорізькій областях.

Раніше Верховна Рада повернула селищу Новгородське на Донеччині назву Нью-Йорк.