Українці перестали читати. Як долати цю кризу?

Україна вижила і збереглася завдяки культурі, завдяки літературі

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження!

Сто років тому зброя програла. Сто років тому з приходом більшовиків Україна вижила і збереглася завдяки культурі, завдяки літературі. Письменники й письменниці, поети й поетки стали носіями історичної пам'яті, національної ідентичності та ідеї незалежної України.

Подивіться, у нас найбільш літературні гроші у світі, як нещодавно справедливо зауважила Віра Агеєва.

Сьогодні під загрозою нового нападу Росії на Україну ми нарешті маємо власну державу і власну армію, готову її боронити

Але попереду ще один серйозний виклик – українці перестали читати. Ви не знайдете книгарень в маленьких містах, але знайдете наливайки і ломбарди.

57% українців не прочитали жодної книжки, згідно з дослідженням 2019 року.

Читання книжок лише на 9 місці серед щоденного дозвілля українців – лише 8%. Телебачення на першому – аж 48%. На 2019 рік в Україні було видано менше ніж 0,5 книжки на душу населення. У Польщі цей показник – 2,45 книжки на душу населення, у Чехії та Словаччині – 3, у Туреччині – 5 книжок. У нас – нещасні пів книжки!

Україні потрібна системна політика підтримки читання і книговидання. Послідовна, стабільна підтримка авторів, видавців, перекладачів, ілюстраторів, книгарень, бібліотек. Уряд має нарешті ухвалити Стратегію розвитку читання та повністю профінансувати її.

Важливо пам'ятати, що саме спільні прочитані книжки роблять нас об'єднаною, успішною, креативною нацією. Книжки дають змогу краще пізнати себе, налагодити діалог з іншими країнами. Осмислити і пережити спільний досвід. Радісний чи трагічний. Книжки допомагають подолати паніку й тривогу.

Українська література стрімко розвивається, перекладається іноземними мовами та збирає міжнародні премії. Але їй потрібно – значно більше читачів в Україні.

Джерело: блог Інни Совсун

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