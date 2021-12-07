Що робить монобільшість, щоб українська наука не складалася із самих лише Кив?

Що робить монобільшість, щоб українська наука не складалася із самих лише Кив?

Академія наук і далі хронічно недофінансована

Атестаційна комісія Міносвіти скасувати рішення про присудження Іллі Киві ступеня кандидата наук. Тут я вперше з часу призначення Шкарлета хочу подякувати Міністерству освіти.

Але давайте говорити правду. Таких як Кивa – тисячі. В Україні продовжують захищати плагіатні дисертації, і ніхто не збирається нічого з цим робити. Ми не бачимо жодних кроків у напрямку реформування системи науки та системи атестації кадрів.

Що робить монобільшість, щоб українська наука не складалася із самих лише Кив?

Днями парламент підтримав рішення про присудження премій для 30 молодих науковців і науковиць. Декілька десятків людей зможуть отримати фінансування і винагороду за зроблену роботу. Це чудово, але що далі?

Академія наук і далі хронічно недофінансована, вчені вже котрий рік працюють неповний робочий тиждень у холодних приміщеннях. Адже грошей їм на зарплати та на комуналку – не виділяють. Не кажучи вже про дороге обладнання для наукових експериментів.

Україні слід системно фінансувати науку, системно давати можливість людям проводити наукові дослідження. Необхідно продовжувати реформу науки, забезпечити інституційну реформу Академії, забезпечити наукову та освітню інфраструктуру.

У держбюджеті 2022 фінансування науки – лежить на рівні 0,3% ВВП. У законі про науку вказано, що має бути щонайменше 1,7% ВВП. У західних європейських країнах фінансування науки доходить до 3% ВВП.

Ось це показує ставлення монобільшості до української науки. А не популістські проєкти на кшталт премій за винайдення вакцини від Covid-19 чи президентського університету. І таке ставлення слід терміново змінювати.

Інакше найкращі молоді науковці зможуть використати премії від Зеленського – хіба що на переїзд до іншої країни, де їм створять кращі робочі умови, де наука нормально організована і фінансується.

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Джерело: блог Інни Совсун

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