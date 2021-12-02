Видання Bihus.info спростувало інформацію про знайдені у домі Киви золото та готівку (відео)

У відеоролику йшлося про золоті злитки та великі суми готівки, нібито знайдені у Киви під час обшуку

Журналіст перепросив у аудиторії та інших ЗМІ, які поширили новину

Журналіст Денис Бігус заявив у відеозверненні, що нещодавній матеріал Bihus.info про речі, знайдені під час обшуку у домі народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви є «факапом» редакції, оскільки туди потрапили фото з іншої справи від джерела. Відповідну заяву журналіст опублікував на YouTube.

«Це відео – це пояснення, які стосуються останнього блогу за результатами обшуку в Києві. Це коротке відео, оскільки, коли ти налажав, то так і кажеш. Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати», – пояснив Денис Бігус.

Журналіст також перепросив у аудиторії та інших ЗМІ, які поширили цю новину.

«Так, написаний нами матеріал не відповідає дійсності. Після того, як ми зробили аналіз будинку Киви, який знайшли завдяки стрімам Рабіновича під час його обшуку. Одне з джерел у правоохоронних органах написало, що є фотоматеріал з обшуку. В результаті, у цьому наборі фотографій були фото з іншої справи. Тут навіть більше нічого додати», – підсумував Денис Бігус.

Раніше стало відомо, що Кива судитиметься із журналістами, що розповіли про обшуки в його помешканні.

Нагадаємо, вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

Пізніше сам народний депутат розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

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