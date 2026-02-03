В Україні з'явився новий світовий тренд на тверезість: деталі

Українці надають перевагу безалкогольному вину

Українці почали частіше купувати безалкогольні напої. Відповідну статистику фіксують великі мережі супермаркетів. Про це пише «Главком» із посиланням на Forbes.

Новий світовий тренд на тверезість з'явився й в Україні. Генеральний директор «Укрвинпрому» Володимир Кучеренко назвав статистику споживання алкоголю в Україні. За 2024 та 2025 роки українці стали вживати алкоголь рідше, йдеться про 21,5% споживачів. А 6,8% українціві взагалі відмовилися від нього. Такі дані показало опитування «Укрвинпрому».

Разом із цим мережа магазинів алкоголю Goodwine, супермаркети «Сільпо» та Novus зафіксували зростання попиту на купівлю безалкогольних напоїв. «Паралельно ритейл фіксує зростання інтересу до нового для ринку напою – безалкогольного вина», – повідомляють експерти.

Нагадаємо, що після Нового Року українські виробники алкогольних виробів повинні будуть змінити назви своєї продукції. Йдеться про назви, які в Європейському Союзі є захищеними географічними зазначеннями (GI). Наприклад, «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес», «мадеру», «кальвадос» та назви, які не належать історично Україні.

Раніше «Главком» писав про що, нове дослідження показує парадокс: хоча зумери п’ють менше за попередні покоління, вони відчувають неабиякий соціальний тиск і дискомфорт, пояснюючи, чому в їхньому келиху немає спиртного. Це змушує рестораторів повністю переглядати концепції закладів.

Також повідомлялося, що кабінет міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду. Зазначається, що відповідне рішення має забезпечити бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.