Лінія фронту станом на 23 лютого 2026. Зведення Генштабу

23 лютого на фронті відбулося 100 бойових зіткнень

Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 лютого на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Противник двічі атакував у бік Графського та Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі Піщаного.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку

Наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток та у бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили десять атак окупантів у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне, Покровське.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке, Катеринівка.

На Оріхівському напрямку

Ворожих наступальних дій не зафіксовано. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів та Веселянка.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

Нагадаємо, триває 1461-й день повномасштабної війни в Україні.