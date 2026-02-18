Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках

Українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті, відтіснивши окупантів у районах Вишневого, Вербового та Тернового

Українські захисники покращили своє тактичне положення на південному фронті. Зокрема, йдеться про зону поблизу населених пунктів Вишневе, Вербове і Тернове. Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами Владислава Волошина, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається динамічною. Завдяки активним діям підрозділів ЗСУ вдалося скоротити територію так званої «сірої зони» – нейтральної смуги, де не було сталого контролю жодної зі сторін.

«Наші підрозділи провели низку заходів, у результаті яких сіра зона біля Вишневого, Вербового і Тернового була дещо зменшена. Ми покращили своє тактичне положення на цих ділянках», – зазначив Волошин.

Він повідомив, що протягом минулої доби на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбулися десятки бойових епізодів.

«За минулу добу в нас зафіксовано на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках 27 розвідувально-пошукових і штурмових дій, частина з яких контратакувальні, ми не даємо ворогові зайти на певні зони і відкидаємо його. Це спланований комплекс заходів, і безпілотники, і артилерія і РЕБ працюють над тим, щоб зупинити ворога і відкинути його на деяких напрямках», – додав Волошин.

