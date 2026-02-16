Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів

За минулу добу відбулося 235 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоукраїнка, Великомихайлівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Долинка, Григорівка, Зарічне, Юльївка, Малинівка, Гірке та Блакитне.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Противник здійснив 143 обстріли, з яких чотири – із застосуванням РСЗВ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 21 раз. Намагався просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного.

На Придніпровському напрямку

Боєзіткнення не зафіксовані.

Нагадаємо, триває 1454-й день повномасштабної війни в Україні.